vor 1 Stunde Anja Greiner VS-Villingen Vermeintlicher Gasgeruch: Großeinsatz in der Villinger Innenstadt

Am Montagnachmittag löste die Brandmeldeanlage im Dormero Hotel in Villingen Alarm aus. Gleichzeitig ging bei der Feuerwehr eine Meldung über Gasgeruch ein paar Meter weiter ein. Am Ende stellte sich heraus, dass beide Meldungen zwar zusammenhingen, aber anders als zunächst vermutet. Mit Bildergalerie und Video.