Villingen-Schwenningen Verkehrsunfall an Tannheimer Kreuzung: Zwei Verletzte, Fahrer in Auto eingeklemmt

Erneut kam es an der Tannheimer Kreuzung zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Zwei PKW sind am Samstagabend zusammengestoßen, zwei Personen wurden verletzt. Vorausgegangen war dem Zusammenprall eine Missachtung der Vorfahrt. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein älteres Ehepaar gegen 17.45 Uhr mit ihrem VW-Golf von Überauchen her in die Kreuzung eingefahren. Trotz Stoppschild übersah der 75-jährige Fahrer einen vorfahrtsberechtigten VW-Bus, der von Wolterdingen her in Richtung Pfaffenweiler unterwegs war. Es kam zu einer heftigen Kollision, wobei der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel schleuderte. Hierbei verformte sich die Fahrertüre, sodass der Mann in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde.Die Feuerwehr musste die Fahrzeugtüre öffnen, um den Mann zu befreien. Ein Notarzt versorgte ihn und seine 77-jährige Beifahrerin, ehe der Rettungsdienst die beiden nach der Erstversorgung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum brachte. Mehr Glück hatten die Insassen des VW-Bus. Die 31-jährige Fahrerin und ihre beiden Kinder (drei und ein Jahr alt) kamen mit dem Schrecken davon, wurden an der Einsatzstelle aber ebenfalls vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut. Die beiden komplett beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der Landstraße zu Behinderungen, eine Vollsperrung war jedoch nicht notwendig.