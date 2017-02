VS-Villingen Vergessener Topf löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd hat in einer Wohnung der Oderstraße eine so starke Rauchentwicklung verursacht, dass die Rauchmelder Alarm schlugen.

Ein vergessener Topf auf einem eingeschalteten Herd hat am frühen Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Bewohner eines Zweifamilienhaus in der Oderstraße hatte bei der Ankunft zu Hause das Schrillen von Rauchwarnmeldern gehört. Als er das Haus betrat, drang Rauch aus dem Flur. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Villingen rückte mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle an und unter Atemschutz wurde das Gebäude betreten. In der oberen Wohnung fand man dann einen Topf auf dem angeschalteten Herd. Man brachte den Topf ins Freie und belüftete die Wohnung. Die Bewohnerin der oberen Wohnung kam wenig später nach Hause. Nach dem Belüften der Wohnung durfte die Frau ihr Zuhause wieder betreten. Verletzt wurde niemand, so dass der Rettungsdienst wieder abrücken konnte.