VS-Villingen Vereinswettbewerb: TC Südstadt will das Vereinsheim sanieren

Vereinswettbewerb: TC Südstadt will das Vereinsheim sanieren

Seit eineinhalb Jahren plant der TC Südstadt bereits den Umbau seines in die Jahre gekommenen Vereinsheims. Die errechneten Gesamtkosten werden sich auf 115 000 Euro belaufen. Wenn die Finanzierung steht, soll im Herbst mit den Arbeiten begonnen werden.

„Auch in Zukunft möchten wir als Verein attraktiv sein“, sagt geschäftsführender Vorstand des Tennisclub Südstadt Robert Naegele. Er weiß, dass auch ein modernes und gemütliches Vereinsheim dazugehört. Deshalb ist für die Mitglieder klar: Der veraltete Sanitärbereich des Vereinsheims mit Duschen, WC, Umkleiden und Elektrik muss saniert und neugestaltet werden.

Seit eineinhalb Jahren beschäftigt sich der Vorstand nun aktiv mit der Planung. Das Projekt muss schließlich Hand und Fuß haben. „Wir haben alle Möglichkeiten der Neugestaltung erarbeitet“, erklärt Naegele. Besonders wichtig war es der Vorstandschaft, von Anfang an alle mit ins Boot zu holen. Die insgesamt zehn Varianten der Sanierung wurden den Mitgliedern im Herbst 2016 in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgestellt. Von der Notwendigkeit der Neugestaltung waren alle überzeugt, auch auf eine Umbauvariante konnte man sich einigen. Die Mitglieder drückten ihre Bereitschaft aus, das Projekt sowohl finanziell, als auch bei den Arbeitseinsätzen zu unterstützen.

Das Konzept sieht nicht nur die Erneuerung der Sanitäranlagen vor. Es wird ein neuer Eingang entstehen, der Aufenthaltsraum wird in einen Anbau verlegt. Aktuell ist der Tennisclub auf der Suche nach der Finanzierung. Die Verantwortlichen gehen von Gesamtkosten in Höhe von 115 000 Euro aus. Ein dicker Brocken ist die Gebäudetechnik, die komplett erneuert werden muss. „Wir haben einen internen Spendenaufruf gestartet und auch einige Förderanträge gestellt“, berichtet Naegele. Profitieren werden von der Modernisierung nicht nur die Mitglieder des Tennisclubs, sondern auch die Gäste, die auf der Anlage des Vereins sportlich aktiv sind.

Die Idee der Nachhaltigkeit liegt dem Vorstand besonders am Herzen: Durch intensive Jugendarbeit hat der TC Südstadt in den letzten Jahren viele junge Mitglieder gewonnen. Mittlerweile machen Jugendliche unter 18 Jahren ein Drittel aller Mitglieder aus. Klaus Hässler rückt noch einen Aspekt in den Fokus: „Durch die Realisierung des Projektes wird der Breitensport gefördert.“ Denn das unbeschwerte Tennisspielen und die Geselligkeit stehen beim TC Südstadt im Mittelpunkt. „Wir sind ein Familienverein“, unterstreicht Naegele.

Wann der Verein mit der Umsetzung anfangen kann, hängt von der Finanzierung ab. Im optimalen Fall könnte man im Herbst 2017 starten. „Wir sind hier auf dem städtischen Gelände und werden das ganze Projekt im Sinne der Stadt VS angehen und vorantreiben“, betont Finanzvorstand Ivo Müller.

Verein und Projekt

Der Tennisclub Südstadt, der im Villinger Friedengrund beheimatet ist, besteht seit 1981 und zählt aktuell 125 Mitglieder. Der Tennisclub hat im Friedengrund vier Freiplätze, eine Ballwand und ein Vereinsheim. Dieses soll nun neugestaltet werden. Der Sanitärbereich wird grundlegend saniert, der Aufenthaltsraum wird verlegt, ein neuer Eingang wird entstehen. E-Mail: info@tcsuedstadt-villingen.de; Internet: tcsuedstadt-villingen.de. Ansprechpartner: Robert Naegele, geschäftsführender Vorstand.