Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Kunstrasenplatz für den VfB

Als im Jahr 1920 der Verein für Bewegungsspiel gegründet wurde, konnten sich die Fußballspieler nicht im Entferntesten ausmalen, dass im 99. Vereinsjahr auf Polypropylenfasern das Leder ins gegnerische Tor zu befördern ist. Vor den Anfängen des VfB Villingen 1920 stand zunächst ein Fußballverbot. Den Verantwortlichen des Turnvereins 1862 Villingen wurde mit Ausschluss aus der Deutschen Turnerschaft gedroht, falls innerhalb des Turnvereins weiterhin dem Fußballspiel gefrönt würde.

So trennten sich die Fußballbegeisterten von ihrem Mutterverein und gründeten den Verein für Bewegungsspiel Villingen. Fortan spielten die jungen Fußballer als „Idealisten, gewillt und jederzeit bereit für den Erfolg zu kämpfen“, wie der Chronist berichtet. Inflation und Arbeitslosigkeit ließen die Vereinsgründung unter keinem guten Stern stehen. Weder ein zumutbares Sportgelände noch geeignete Ausrüstung standen dem jungen Verein zur Verfügung, geschweige denn irgendeine finanzielle Unterstützung.

Was den Verein bis heute auszeichnet, ist der familiäre Umgang der 330 Vereinsmitglieder miteinander und das große Herz für die Jugendausbildung. Damals wie heute steht nicht der ganz große Leistungsdruck, sondern der sportliche Wettkampf auf dem Spielfeld im Mittelpunkt des Vereinslebens. Höchste Spielstufe war die Dritte Liga, was heute der Amateur-Oberliga entspricht.

Mit Selbstbewusstsein blickt der geschäftsführende Vorstand inzwischen in die Zukunft. Die erfolgreiche Jugendarbeit trägt Früchte und auch der sportliche Erfolg in der Kreisliga A kann sich sehen lassen. Die im vergangenen Jahr neu gegründete Damenfußballmannschaft wird sich ab der kommenden Spielsaison in der Kreisliga der Konkurrenz stellen. So wurde mit großer Freude und Dankbarkeit die Entscheidung des doppelstädtischen Gemeinderates zur Kenntnis genommen, dass ein Kunstrasenplatz auf dem bisherigen Hartplatz installiert wird. Damit werden die Spielbedingungen um ein Vielfaches verbessert. So werden Schlammschlachten und verschmutzte Umkleidekabinen in naher Zukunft für den VfB der Vergangenheit angehören.

Zusammen mit dem Hockey-Club Villingen wird der Platz in Zukunft genutzt werden. Beide Vereine haben sich auf eine geeignete Faserhöhe geeinigt. Der VfB stellt sich dem Vereinswettbewerb des SÜDKURIER um die notwendige Infrastruktur finanzieren zu können. Neue Tore, neue Fußballschuhe und Trainingsmaterialien müssen beschafft werden. Der Verein selbst wird mit Muskeleinsatz aktiv zur Kunstraseninstallation beitragen. Die notwendigen Maßnahmen beinhalten auch den Bau von drei Zisternen zur Bewässerung des Kunstrasens auf dem Gelände des Friedensgrundareals.

Der VfB Villingen 1920 e.V. hat derzeit 330 Mitglieder. Davon sind 130 Jugendliche. 50 Aktive versuchen in verschiedenen Ligen Zählbares auf das Konto des rührigen Vereins zu buchen. Die familiäre Struktur des Vereins zeigt sich auch an der Altersspanne: Das jüngste Mitglied ist gerade mal ein Jahr alt, das älteste wurde geboren, als der Verein gerade mal fünf Jahre alt war. Neben dem Fußball gibt es im VfB noch eine Tischtennisabteilung sowie eine Gymnastikgruppe für die älteren Vereinsmitglieder.