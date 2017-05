Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Kleiner Club holt sich den Regionalsieg

Erste Preise stehen nach der Leserabstimmung fest. Im Finale lockt die große Chance.

Villingen-Schwenningen – Der große Vereinswettbewerb des Medienhauses SÜDKURIER und der Sparkase Schwarzwald-Baar hat seine ersten Sieger. Und gleichzeitig auch eine erste, richtige Überraschung. Aus dem kleinen aber feinen Unterbaldingen bei Bad Dürrheim kommen die Jungmusiker, die sich den Regionalsieg im Wettbewerbsraum Villingen-Schwenningen gesichert haben. 694 Leser stimmten für das Uniform-Projekt der Baldinger ab. Ganz klar ist: Hier haben clevere Vereins-Verantwortliche in der Öffentlichkeit gepunktet. Die herbeigesehnten neuen Uniformen sind schon einmal in Reichweite, doch im Finale steigen die Gewinnchancen noch einmal.

So viele Leser, die einen Coupon aus der Tageszeitung ausgefüllt haben, hat nicht einmal der Zweitplatzierte hinter sich vereinen können. Um bemerkenswerte 186 Stimmen hinter dem Nachwuchs von der Ostbaar folgt die Schwenninger Stadtmusik. Immerhin: 4000 Euro gehören demnächst dem Verein für das Vorhaben, Musikunterricht am Instrument in den Grundschulen anbieten zu können. 508 Stimmen gab es für dieses Projekt aus der Leserschaft.

Auf Platz drei folgt schließlich der Musikverein Brigachtal. 3000 Euro gehen bei der großen Siegerehrung im Juli an diesen Club. Hier plant die Vorstandschaft die Anschaffung kleinerer Instrumente, auf dass die große Tuba nicht den kleinen Max bedrückt. 297 Voten dürfen die Brigachtaler Musiker für sich verbuchen.

Nicht mehr auf dem Treppchen, aber immerhin dicht auf, folgt der FC Dauchingen. Die Fußballer wünschen sich sehnlichst einen neuen Kunstrasenplatz zu ihrem Jubiläum. 2000 Euro vom Vereinswettbewerb können demnächst auf das Projektkonto eingezahlt werden. 238 Leserstimmen holt der Club für sein Vorhaben.

Den Haken ins Wasser gehängt hat auch der ASV Unterbaldingen. Die Angler entwickeln rund um ihre ziemlich idyllisch gelegene Hütte die Idee, hier einen qualifizierten Treffpunkt für Mitglieder aber auch die Öffentlichkeit zu schaffen. 1000 Euro holt der Verein für dieses Projekt, das gestalterisch schon auf der Ziellinie ist und sich nun dank 223 Voten über eine Geldspritze freuen kann.

Auf Platz sechs landet der MV Fischbach. Die Musiker erhalten für 174 Stimmen ebenfalls 1000 Euro. Projektwunsch: Neue Uniformen zum 90-jährigen Bestehen.

Platz sieben geht wieder nach Schwenningen udn dort an den FSV. Die Sportvereinigung will sich besser aufgestellt um das laufende Vorhaben der Inklusion kümmern können. Physisch und geistig beeinträchtigten Kindern soll so ein besseres Aufwachsen ermöglicht werden. 160 Stimmen bedeuten 1000 Euro.

Achter wird der Villinger Hockeyclub 149 Voten bringen 1000 Euro in die Vereinskasse. Das Projekt heißt Verbesserung der Vereinsanlagen und nachhaltige Sicherung des Hockeysports in der Stadt.

Neunter wird der Dürrheimer Generationentreff. 147 Stimmen udn 1000 Euro für Das Lernlotsen-Vorhaben sind gesichert.

Auf Platz zehn landen die Schwenninger Modelleisenbahnfreunde mit 119 Stimmen und 1000 Euro. Der Verein saniert das Sängerheim.

So geht es weiter

Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER findet in der Zeit vom 17. bis zum 24. Juni das Finale statt. Hierzu erscheint am Samstag, 17. Juni, ein Coupon in dieser Zeitung. Wer als Leser abstimmt, nimmt ebenfalls an der Verlosung von Geldpreisen teil.