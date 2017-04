Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Hospizbewegung will öffentliches Tafel-Projekt initiieren

Bewusstsein für das Leben schaffen, das hat sich die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar zur Aufgabe gemacht. Eine Tafel – dem amerikanischen Projekt "Before I die" nachempfunden – soll die Passanten in der Doppelstadt zum Nachdenken anregen, über das, was sie vor ihrem Tod noch erleben wollen.

„Before I die...“ heißt das Projekt der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e. V. Auf Stellwänden in der Innenstadt sollen Passanten ihre Sehnsüchte aufschreiben und mit anderen teilen. Die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerst kranke Menschen und deren Angehörige bis zum Tod zu begleiten.

In diesem Zusammenhang erleben die Begleiter, dass Menschen in ihren letzten Tagen und Wochen oft reflektieren – und zum Teil sogar bereuen – was sie in ihrem Leben nicht verwirklicht, beziehungsweise versäumt haben. Vielen werde bewusst, dass sie sich mit ihrer eigenen Endlichkeit früher hätten auseinandersetzen sollen.

„Before I die...“ ist ein globales Kunstprojekt im öffentlichen Raum, das die Menschen einlädt, ihr Leben zu reflektieren und ihre persönlichen Wünsche zu teilen. Wie beiläufig kommt sie daher, die Frage, was man in seinem Leben unbedingt noch tun möchte.

„Before I die I want to...“ – diesen Satz kann man auf öffentlichen Tafelwänden im Vorübergehen vervollständigen und seine Sehnsucht mit vielen anderen Vorübergehenden teilen. Im Schreiben und Lesen gibt es ein Innehalten. Und womöglich geht das Nachdenken weiter, geht der notierte Wunsch so sehr mit, dass er seiner Verwirklichung ein Stück näher kommt.

Die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e. V. wird die Tafelwände vom 23. Oktober bis 12. November ausleihen und in der Stadtmitte VS-Villingen oder eventuell auch in Königsfeld aufstellen, sodass Passanten angeregt werden, ihre Meinung zu ihren Sterbevorstellungen zu notieren.

Um hier eine höhere Dichte und Akzeptanz zu erreichen, möchte die Hospizbewegung Jugendliche anregen, zu dieser Thematik mit älteren Mitbürgern im Rahmen dieser Ausstellung ins Gespräch zu kommen. Die dahinterstehende Absicht ist, das Thema Sterben aus der „verdrängten Verschwiegenheit“ herauszuholen, also öffentlich zu machen.

Als Vorbereitung beziehungsweise Nacharbeit stellt sich die Hospizbewegung ambulant vor, dass sie eine Gruppe gleichaltriger – vorzugsweise neunte oder zehnte Klasse Realschule oder Gymnasium – über deren Lehrer gewinnen kann, sich als junge Menschen mit diesem Thema zu beschäftigen.

Mit den Zinzendorfschulen in Königsfeld seien diesbezüglich bereits erfolgversprechende Gespräche geführt worden. In enger Zusammenarbeit der Pädagogen mit Vertretern der Hospizbewegung soll ein Frage-Handbuch entworfen werden, das auch eine Grundlage für kleine Interviews darstellen könnte. Ältere Menschen will die Hospizbewegung über Altenheime gewinnen. Auch die regionalen Zeitungen sollen mit einbezogen werden, die Antworten auf den Stelltafeln diskutiert werden.

Die Thematik Sterben und Tod soll als ein existenzielles Thema im Leben aller Menschen zwischen den Generationen erörtert werden. Davon verspricht sich die Hospizbewegung eine stärkere Bewusstheit des Lebens vor dem Tod.

Verein und Projekt

Die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e. V. um ihren bekannten Vorsitzenden Professor Dr. Knud Eike Buchmann begleitet Menschen beim Sterben. Eines ihrer Anligen ist es, die Auseinandersetzung mit dem Tod stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Menschen sollen sich nicht erst auf dem Sterbebett mit dem Tod befassen. Die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e. V. besteht seit dem Jahr 1996, ihr gehören aktuell 186 Mitglieder an. Infos im Internet gibt es über die Homepage www.hospiz-sbk-ambulant.de