Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Fahrradclub will eine Alternative zum Auto schaffen

Für rund 8000 Euro will der ADFC zwei Lastenfahrräder anschaffen, die künftig dann zum Verleih in VS bereit stehen sollen.

Lastenfahrräder erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Ob für die Kurzstrecke zum Wochenendeinkauf, für einen Ausflug mit Kindern oder für Vereinsaktivitäten – sie sind eine gute und praktische Alternative zum Auto. Davon ist auch der Kreisverband Schwarzwald-Baar des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) überzeugt. „Das Thema bewegt uns seit Jahren“, erzählt Harald Ückert, Initiator des spannenden Projektes „Lastenfahrräder in VS“. Sein Konzept: Für die beiden Stadtgebiete sollen zunächst zwei Lastenfahrräder angeschafft werden, die der lokalen Bevölkerung und den Vereinsmitgliedern als Leihräder zur Verfügung gestellt werden.

Ähnliche Initiativen gibt es bereits in verschiedenen größeren Städten – und die Idee wird sehr gut angenommen. „Aktuell sind wir dabei, geeignete Fahrzeuge auszusuchen und das Verleihkonzept auszuarbeiten“, berichtet Ückert. Er weiß: „Es gibt immer mehr Lastenräder am Markt, unter anderem auch mit Elektromotorunterstützung. Deshalb ist es wichtig, wesentliche Kriterien festzulegen.“ Diese will man in einem Workshop erarbeiten.

Etwas gewöhnungsbedürftig sind die Fahrzeuge schon, geben die Vertreter des ADFC zu. Vor allem für wenig geübte Radfahrer können die engen Radwege eine Herausforderung sein. Trotzdem sind sie überzeugt: Das Projekt wird gut ankommen. Lastenräder sind laut Ückert so konzipiert, dass zusätzliches Gepäck – ob Getränkekiste, Picknickausstattung oder Werkzeug – sicher transportiert werden kann. Die Fahrzeuge zeichnen sich durch robuste Ständer, stabile Rahmen und groß dimensionierte Bremsen aus.

Nun werden Standorte für den künftigen Verleih gesucht. Die Idee ist, dass man die Räder bei den Einzelhändlern in beiden Stadtgebieten unterbringt. Der Verleih soll gegen eine geringe Nutzungsgebühr oder eine Spende erfolgen. Nach den ersten Erfahrungen kann das Projekt je nach Akzeptanz und Nachfrage weiter ausgebaut werden.

Für die Anschaffung von zwei Lastenrädern ist eine Investition von 7000 bis 8000 Euro erforderlich. Der Verein wird sich mit Wartung, Logistik und finanzieller Unterstützung einbringen, allerdings kann man die komplette Realisierung des Projekts nicht allein stemmen. Die ADFC-Kreisgruppe ist auf Spenden und Fördermittel angewiesen. Deshalb sammelt man auch durch Veranstaltungen wie den Rädlesmarkt in Bad Dürrheim Geld für das Projekt.

In der Initiative sieht der Verein viel mehr als nur den rein praktischen Nutzen. Ein Ausprobieren von alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten im urbanen Bereich und eine Auseinandersetzung mit dem persönlichen Mobilitätsverhalten sind wichtige Aspekte. Die Stadt wird durch den Beitrag zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung, die Bevölkerung durch neue Erfahrungen profitieren. Und letztendlich hat jeder Mensch in VS etwas davon – durch geringere CO2- und Stickoxid-Belastungen.

Verein und Projekt

Die Kreisgruppe des ADFC mit Sitz in Villingen-Schwenningen gibt es bereits seit über 30 Jahren. Der Verein setzt sich für die Förderung des fahrradfreundlichen Verkehrs, die Verbesserung der Infrastruktur und eine ökologisch nachhaltige Verkehrspolitik in den Kommunen ein. Die Aktivitäten der Mitglieder reichen von Ganztages-, Halbtages- und Feierabendtouren über ADFC-Stammtisch und Rädlesmarkt in Bad Dürrheim. Vorsitzender des Vereins ist Steffen Lehr. Mehr Infos gibt es auch im Internet unter www.adfc-bw.de/vs.