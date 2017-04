Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: FSV Schwenningen fördert Inklusion durch Sport

Die Inklusion von physisch und geistig beeinträchtigen Kindern sowie von Kindern aus sozial schwachen Familien durch Sport hat sich die Freie Sportvereinigung Schwenningen (FSV Schwenningen) in ihrem Projekt auf die Fahnen geschrieben.

Ziel des FSV Schwenningen ist es, den benachteiligten Kindern spielerisch mit Sport und mit Spielern aus dem jüngeren Junioren-Bereich die Freude an Leistung, Bewegung, Toleranz und Kreativität zu vermitteln. Die benachteiligten und beeinträchtigten Kinder sollen dadurch ihre sozialen Kompetenzen verbessern. „Sie sollen Selbstbewusstsein aufbauen, Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft lernen“, so Erich Fürderer.

Weitere Informationen Alle Vereins- und Projektvorstellungen finden Sie im Themenpaket zum Vereinswettbewerb 2017

Der Benefiz- und Integrationsbeauftragte der FSV Schwenningen erklärt, wie das Projekt entstanden ist. „Ermuntert wurden wir zu diesem Projekt durch die Arbeit unserer Benefiz- und Integrationssportgruppe, die seit einigen Jahren Mittel für die Behandlung von kranken Sportlern sammelt.“ Die betraf in der Vergangenheit immer wieder auswärtige Nachwuchssportler, aber auch solche aus den Reihen der FSV.

So konnten durch verschiedene Aktionen wie Benefizspiele und einiges mehr beispielsweise Behandlungskosten bei einem speziellen Heilpraktiker bezahlt werden. Bereits seit dem Jahr 2001, damals war der Fußballnachwuchs des Jahrganges 1996 federführend, ist die FSV Schwenningen immer wieder für benachteiligten Kinder tätig und sammelt auch entsprechende Gelder.

Aktuell hat die Gruppe um den Fußballernachwuchs des Jahrganges 2001 diese Aufgabe übernommen. „4000 bis 5000 Euro werden von dieser Gruppe jährlich für den guten Zweck gesammelt, das ist eine enorme Summe“, weiß Fürderer. Die FSV hatte sich in den letzten Jahren auch sehr für Flüchtlingskinder starkgemacht. Diese wurden immer wieder in den Nachwuchsmannschaften integriert. Auch das aktuelle Projekt für die Inklusion von psychisch und geistig beeinträchtigten Kindern ist auf Dauer angelegt. Personalkosten fallen nicht an, da die Arbeiten ehrenamtlich ausgeübt werden. Trotzdem gibt es natürlich einen großen Bedarf an finanziellen Mitteln. Fürderer: „Auch das Jahr 2016 hat aber wieder gezeigt, dass sich immer wieder Wege auftun, um finanzielle Lücken zu schließen, dank der Ideen dieser Gruppe.“

Mit dem Jahrgang 2008 ist bereits die Nachfolgegruppe des Jahrgangs 2001 gefunden, die betroffenen Kindern werden dann in den Übungsstunden dieses Jahrgangs betreut. Ein Kind mit Handicap habe bereits in den regulären Fußballspielbetrieb der FSV Nachwuchsteams wechseln können, zwei seien auf dem Sprung dazu. „Es ist enorm welche Entwicklung die Kinder bei uns in der Gruppe machen. Das ist eine wahre Freude und macht mich stolz“, so Fürderer. Es sei einfach toll, wenn die Kids gemeinsam in einer Mannschaft auflaufen würden, egal ob mit oder ohne Handicap.

Verein und Projekt

Bereits seit dem Jahr 2001 kümmert sich der Fußballernachwuchs der FSV Schwenningen immer wieder durch besondere Aktionen um benachteiligte Kinder. Hierzu gab es bereits verschiedene Projekte. Sei es für spezielle Heilbehandlungen oder die Integration von Flüchtlingskindern. Aktuell werden physisch und geistig beeinträchtigte Kinder in den Nachwuchs der FSV eingegliedert. Die FSV Schwenningen, die mit ihrer schönen Sportanlage auf dem Moos beheimatet ist, hat 850 Mitglieder. Davon gehören 220 der Fußballjugend an. wit