Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Eritreer integrieren durch Volleyball

„Integration mit Volleyball“ lautet das Projekt der TG Schwenningen bei dem Flüchtlinge aus Eritrea mithilfe des Sports in die deutsche Gesellschaft eingebunden werden sollen.

Bereits das erste Projekt „Integration mit Volleyball“ unter Federführung von Trainer Manfred Kohl, zeigte in der Turngemeinde Schwenningen welche große Bedeutung der Sport für die Integration, damals tamilischer Flüchtlinge, haben kann. Auch das zweite Projekt hat zum Ziel, eritreische Flüchtlinge mithilfe des Sports einzugliedern.

Wöchentlich zwei Trainingseinheiten, Teilnahme am Hobby- und Spielbetrieb des Südbadischen Volleyballverbandes (SBVV), Hilfen beim Übergang in die Mannschaften der aktiven Volleyballer, gemeinsame Besuche von Bundesligaspielen und so weiter sollen dies ermöglichen. In erster Linie sollen die Flüchtlinge selbst von dem Projekt profitieren. Es ist geplant, zwei von ihnen zukünftig als Co-Trainer einzusetzen. Aber natürlich profitiert auch der Verein, die Volleyballabteilung, die von den Eritreern verstärkt wird. Besonders profitiert die U-16-Mannschaft der TGS, die regelmäßig mit den Eritreern trainiert. Wie das Projekt mit den Tamilen, soll auch dieses Projekt auf mindestens vier Jahre angelegt sein.

Das Projekt startete bereits im Oktober 2014 mit damals zwölf jungen Männer aus Eritrea. Sie flüchteten aus ihrer Heimat, weil sie in der Diktatur ihres Landes nicht mehr leben wollten oder konnten. Sie wohnen zur Zeit in den Gemeinschaftsunterkünften Villinger Straße und Alleenstraße in kleinen Zimmern zu zwei bis vier Personen und hatten lange – außer ihrem Sprachunterricht am Montag und Mittwoch – keine Betätigungsmöglichkeit.

Das Angebot von Kohl, eine Volleyballmannschaft zu gründen, nahmen sie dankbar auf. Sie können nun dreimal wöchentlich Volleyball spielen. An Mittwoch nehmen sie in der Alleensporthalle am regulären Volleyballtraining der TG Schwenningen teil und am Samstag trainieren sie in der Hirschbergschule Kraft, Ausdauer und besonders die Volleyballtechniken. Am Donnerstag findet fast regelmäßig ein Trainingsspiel gegen die U-16-Mannschaft des Vereins statt. Die Trainingsbeteiligung ist gut. Das Alter der Spieler liegt zwischen 21 und 31 Jahren.

Kohl: „Sie strotzen vor Kraft und Bewegungsdrang und würden am liebsten jedes Wochenende ein Turnier spielen.“ Das Training am Mittwoch findet gemeinsam mit jungen deutschen Männern der dritten Herrenmannschaft statt. Kohl: „Daraus ergeben sich sportliche Beziehungen, die für die Integration nach meiner Meinung von großer Bedeutung sind. Die jungen Deutschen erfahren viel über die Gründe für die Flucht und über die aktuelle Situation ihrer Mitspieler. Und die Eritreer erfahren Grundsätzliches über unsere Lebens- und Denkweise und üben nebenbei ihre Sprachkenntnisse.“ Inzwischen spielen viele Eritreer aktiv in der dritten Herrenmannschaft der Turngemeinde mit. Aufgrund der großen Sportlichkeit der Eritreer spielt das Team „Evergreens“ bereits seine zweite Saison in der Freizeitliga Schwarzwald-Bodensee.

Verein und Projekt

Die Turngemeinde 1859 Schwenningen e. V. verfügt aktuell über 1450 Mitglieder. Sie bietet in verschiedenen Abteilungen viele unterschiedlichen Sportarten an. Trainer Manfred Kohl hatte bereits im Jahr 2008 ein sehr erfolgreiches erstes Projekt „Integration mit Volleyball“, damals mit mit zehn Männern aus Sri Lanka, gestartet und durchgeführt. 2014 startete das Projekt mit zwölf jungen Flüchtlingen aus Eritrea. Die Flüchtlingsmannschaft „Evergreens“ spielt nun schon im der zweiten Saison in der Freizeitliga Schwarzwald-Bodensee Volleyball.