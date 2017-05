Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Ein Treffpunkt für alle Generationen im Sängerheim

Modelleisenbahnfreunde sanieren Sängerheim und schaffen einen Treffpunkt für Modellbau, Technik und Kultur.

Villingen-Schwenningen – Die Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar wollen im ehemaligen Volkschor-Sängerheim in Schwenningen einen Treffpunkt der Generationen für Modellbau, Technik und Kultur etablieren.

Anfang 2015 konnten die Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar e. V. von der Stadt Villingen-Schwenningen das einsturzgefährdete ehemalige Gebäude des Volkschor-Sängerheimes in der Erzbergerstraße 35 erwerben. Über 7000 ehrenamtliche Stunden haben den Erhalt des Gebäudes und des unter Denkmalschutz stehenden Sigraffitos von Romuald Hengstler gesichert. Das hat alle Reserven des Vereins aufgezehrt. Nun gilt es, das Kunstwerk in den Orginalfarben zu restaurieren, eine Modeleisenbahnanlage mit Digitaltechnik zu bauen, die Smartphone-verwöhnte Jugendliche genauso anzieht und fasziniert wie die Eisenbahn- und Modellbau-Senioren. Außerdem gilt es in dem Gebäude noch ergänzende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

In erster Linie sollen die Jugendlichen von dem Projekt profitieren. Durch die Einbindung der Digitaltechnik in den Modellbau ist das Laptop und das Smartphone für Steuerungsaufgaben präsent. Das macht das Hobby für Jugendliche auf einmal wieder richtig interessant. Doch auch die Senioren haben ihre Freude. Bei Jugendlichen, die sich auf einmal wieder für den Modellbau interessieren, wenn auch mit anderen Schwerpunkten, sind die Älteren nun wieder als Ratgeber und Gesprächspartner erwünscht und akzeptiert. Doch auch insgesamt haben die Bürger und insbesondere auch die Kunstliebhaber etwas von dem Projekt. Durch den Erhalt des denkmalgeschützten Kunstwerkes an der Außenwand bleibt ein wichtiges Stück Stadtgeschichte von Schwenningen erhalten und auch noch für die Nachfolgegenerationen erlebbar.

Der Verein Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar besteht seit 1984, also seit 33 Jahren. Ihm gehören aktuell 50 Mitglieder an. Bereits bei der Gebäudesanierung zeigte sich, durch die Neu-Mitglieder – der Jüngste ist vier Jahre, der Älteste 72 Jahre alt – dass Technik und Kultur keine Gegensätze sein müssen. Vielmehr sprechen sie verschiedene Altersgruppen an. Bei dem Treffpunkt für große und kleine Modellbauer werden viele zum aktiven Mitmachen animiert. Der deutliche Mitgliederzuwachs, insbesondere durch die echte Alternative bei der Freizeitgestaltung, auch für Handy-geschädigte Jugendliche, bestätigt in den Augen der Modelleisenbahnfreunde oberer Neckar die erfolgreiche Tätigkeit ihres Vereines. Der aktive Zuspruch der Jugend sichert den Fortbestand des Projektes des Treffpunkt der Generationen für Modellbau, Technik und Kultur. So kann der Treffpunkt für große und kleine Modellbauer auch künftig seine Strahlkraft aussenden und die Modelleisenbahnfreude am oberen Neckar können noch viele Jahre erfolgreich bestehen. Das hierzu eben leider auch erhebliche finanzielle Mittel vonnöten sind, versteht sich von selbst. Diese immer wieder aufzubringen, erfordert Kreativität und Einfallsreichtum.

Das Projekt

Weitere Informationen über den Verein und das Projekt gibt es im Internet unter www.modeleisenbahnfreunde.de (wit)