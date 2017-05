Villingen-Schwenningen Vereinswettbewerb: Ein Blasinstrument für Drittklässler

Projekt der Stadtmusik Schwenningen: Unterricht an Grundschulen in Kooperation mit Musikakademie

Villingen-Schwenningen – Die Stadtmusik Schwenningen hat sich die Musikinstrumentalausbildung im Rahmen eines Klassenverbundes auf die Fahnen geschrieben. Grundschüler der dritten Klassen sollen ein Blasinstrument lernen. Die heutigen Kinder und Jugendlichen haben aufgrund ihrer hohen schulischen Anforderungen (zum Beispiel G 8) immer weniger Zeit zum Erlernen eines Musikinstrumentes. Die Stadtmusik Schwenningen geht deswegen einen neuen Weg, um es Kindern auch in Zukunft zu ermöglichen, ein Instrument zu erlernen.

Die Kinder und Jugendlichen sollen Spaß an der Musik, sowie am gemeinsamen Musizieren haben. Hierzu sollen nachmittags in Form eines Projektes (Arbeitsgemeinschaft) 20 bis 25 Kinder der Klassenstufe 3 das Spielen von verschiedenen Blasinstrumenten erlernen.

Der Unterricht findet in Kleingruppen statt, aber auch die Gesamtgruppe als Orchester probt reeglmäßig. Nach dem Vorbild der Bläserklasse im Gymnasium am Deutenberg, soll die Kooperation mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen auf die dritten Klassen der Grundschulen ausgeweitet werden. Den Unterricht übernehmen Lehrer der Musikakademie und der Stadtmusik. Die Erweiterung der Kooperation soll bei finanzieller Möglichkeit mit der Neckarschule beginnen und gegebenenfalls auf weitere Grundschulen im Stadtbezirk Schwenningen langfristig ausgebaut werden.

Um eine erfolgreiche Instrumentalausbildung der Kinder zu ermöglichen, braucht es mehrere Komponenten. Neben dem Engagement des Schülers und dem pädagogischen Geschick des Lehrers, wird ein zur Ausbildung geeignetes Instrument benötigt. Hierbei sollte kein Zwang zur sofortigen Anschaffung eines eigenen Instrumentes vorhanden sein.

Daher möchte die Stadtmusik einen Fundus an Instrumenten zur Verfügung stellen, damit die Kinder die Instrumente kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und lediglich für die Wartung einen Betrag pro Schuljahr bezahlen. Aktuell verfügt die Stadtmusik Schwenningen nicht über einen ausreichenden und qualitativ notwendigen Fundus an Ausbildungsinstrumenten wie Posaune, Trompete, Saxophon, Klarinette, Euphonium und Querflöte.

Es ist daher notwendig einen Orchestersatz der genannten Instrumente anzuschaffen. Das Ziel ist es, die Musikinstrumente jährlich an die nächste Gruppe weiterzugeben. In erster Linie sollen natürlich die Kinder und Jugendlichen durch das Erlernen eines Musikinstrumentes von dem Projekt profitieren. Aber selbstverständlich profitiert auch die Stadtmusik Schwenningen durch frühzeitiges Heranführen von Kindern und Jugendliche an Musikinstrumente. Der Nachwuchs kann dann im Einzelunterricht im Rahmen der Bläserschule der Stadtmusik weiter gefördert werden. Und die Kinder können auch in der Stadtmusik aktiv musizieren.

Bei entsprechenden finanziellen Mitteln soll dieses Projekt dauerhaft durchgeführt werden. Das heißt der Instrumentensatz geht jährlich an die nächste Gruppe. Infos im Internet unter www.stadtmusik-schwenningen.de (wit)