Villingen-Schwenningen Vereine bei uns: O'zapft is im Schwarzwald

Im achten Teil unserer Serie über vermeintlich unbekannte Vereine geht es nach Bayern. Zumindest gefühlt. Beim Gebirgstrachtenverein Almfrieden treffen Tradition und Brauchtum auf Herzlichkeit und Nonchalance.

Wenn Jens Peter, Ingenieur, 38 Jahre alt, Jeans, T-Shirt und Kapuzenjacke, erzählt, dass er der Vorsitzende eines Trachtenvereins ist, folgt nach einem Lächeln und einem kurzen Stutzen meist die Frage: "So richtig? Mit Schuhplatteln und auf die Schenkel klopfen?" Worauf Peter dann sagt: "Ja, genau das kann ich." Die ein oder andere Maß hat er auf dem Cannstatter Wasen so schon gewonnen. Auf den Biertischen stehen und Platteln inklusive.

Einmal im Monat, immer mittwochs, treffen sie sich hier im Wirtshaus Wildpark. Ihre eigene Gaststätte, errichtet 1972 von den damaligen Mitgliedern des Vereins. Kürzlich saniert von den jetzigen Mitgliedern. Die Gaststätte haben sie, wenn es gut läuft, verpachtet. Draußen haben sie eine Eisstockbahn errichtet. Zweimal in der Woche wird dort gespielt. Vorplattler Markus Müller war schon in der Eisstock-Bundesliga aktiv.

O'zapft is steht auf der Speisekarte, Gstanzl, übersetzbar etwa mit bayerische Satirelieder, und das beste aus den Brettl-Spitzen, eine Sendung über Wirtshausmusikanten im Bayerischen Fernsehen, stehen auf der Gesprächsliste. Bayerische Gemütlichkeit im schwäbischen Schwenningen.

Neben Jens Peter sitzen Artur Peter und dessen Frau. Seine Eltern. Wer hier Mitglied ist, ist entweder "reingeboren" oder "durch Freunde", dazugekommen. Max Nauditt, Angestellter in der Medizintechnik, ist 25 Jahre alt, vor vier Jahren kommt er an einem Mittwochabend das erste Mal vorbei, der Vater eines Freundes war da bereits Mitglied und Nauditt wurde es kurz später. "Wir haben einfach Spaß zusammen, genau das macht es aus." "Der Zusammenhalt ist einfach genial", sagt auch Andreas Jauch, 50 Jahre alt, Schnauzer und Kapuzenjacke, der Kassierer des Vereins. Die Mitglieder sind zwischen 20 und 80 Jahren. Allein das Mittelfeld, sagt Peter, die 50 bis 70-Jährigen, fehlt.

Vereinsabend am Mittwoch heißt auch Schuhplattel-Probe. Eigentlich. Der Musiker aus Trossingen, der sie dabei immer mit dem Akkordeon, kommt heute nicht. Einen kleinen "Trocken-Plattler" gibt es dann doch noch. "Ambosspolka" lautet die Losung. Fünf Männer, aufgestellt im Kreis, die erst nach Hände oben, dann klatschen sie auf die Schenkel und die Beine schlagen abwechselnd nach oben. Kurzer Szenenapplaus von der Rockband, die gerade nebenan für ihr Konzert am Wochenende aufbaut. Platteln statt Punk.

Einst von echten Bayern gegründet, stammt heute nur noch eine Handvoll Mitglieder wirklich aus Bayern. Einer ist Sepp Altmann. Wenn das echte Bayern irgendwo durchblitzt an diesem Mittwochabend in einem schwäbischen Wirtshaus dann in ihm. Altmann ist 77 Jahre alt, trägt einen dunkelbraunen, gestrickten Janker, weißen Vollbart und die kleinen Augen leuchten schon schelmisch, bevor er anfängt zu sprechen.

Er könnte auch sagen, er hätte die letzten zehn Jahre auf einer Almhütte verbracht, man würde es ihm glauben. Stattdessen aber sagt er: "Mit sieben Mann sind wir damals hergekommen, nur ich bin noch übrig." Seit 1958 ist er im Verein. Ob er in all den Jahren etwas aus Bayern vermisst hat? "Nein", sagt er, und: "So, wie man selber ist, ist es gut." Wer nur meckert, wird nie das Gute sehen. Lebensphilosophie im Nebensatz. Und die Erkenntnis: Der Bayer ist eben doch in der Welt zu Hause. Was ihm hier gefällt? "Die Spitzbuben", sagt er, blickt in die Runde und die kleinen Augen funkeln, "wenn sie lustig sind und lachen."

Kathrin Hudec, Schriftführerin des Vereins, hievt eine Dokumentenmappe auf den Tisch, darin das Rundschreiben Nummer eins und der Terminplan für dieses Jahr. Falten, Umschlag packen, frankieren. Vereinsarbeit heißt Teamarbeit. Und die Zettel sind voll. Das Jahresprogramm reicht von Maibaumstellen, Vatertagswanderung über Oktoberfest und die Bewirtung des Trachtenmarkts in Bad Dürrheim bis hin zum Neujahrsschießen des Grenadiercorp. Bei der langen Tafel im Rahmen des Stadtjubiläums werden sie auch auftreten, ebenso beim großen Landestreffen der Bürgerwehren im Juli.

Die Bayerische Tracht, sei eine der schönsten überhaupt, sagen sie hier. Leichter und farbiger als die Schwarzwaldtracht. Blaue Baumwollkleider, schwarzes Mieder mit Silberkette und weiße Seidenschürze für die Frauen. Lederhose, Haferlschuhe, Hemd, Strümpfe und Hut mit Spielhahnfeder für die Männer. Gut 1200 Euro kostet das gesamte Männer-Ensemble, die Frauen gut die Hälfte.

Wer neu im Verein ist, kann sich erst einmal die Tracht aus dem Fundus leihen. Wer länger dabei ist, lässt sie sich auf Maß schneidern. Die Tracht muss schließlich sitzen, wenn man Schuhplatteln muss, sagt Jauch. Im Trachtengau Schwarzwald – dem Dachverband der heimischen Trachtenvereine – sind sie die Exoten.

Das Heiligtum hängt im ersten Stock des Gasthofs, in der Kleiderkammer, verdeckt von einem grauen Vorhang. Die Fahne aus der Gründerzeit. "Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten", steht an den Seiten. Samtstickerei mit Goldfaden trifft auf Jeans und Baumwoll-Tshirt. Aufrollen wäre zu schade, hier an der Wand kann sie aushängen. Regnet es auf einem Umzug, wird sie gar nicht erst ausgepackt. Respekt vor der Tradition, das leben sie hier. Ohne Pathos, aber mit ganz viel Gaudi.

Kontakt

Der Verein wird vertreten durch den Vorsitzenden Jens Peter. Das Vereinsheim befindet sich im Wirtshaus Wildpark im Hölzleweg in Schwenningen. Immer mittwochs treffen sich die Mitglieder zum Vereinsabend, bei dem auch Schuhplatteln geprobt wird. Zu erreichen ist der Verein über die Internetsetite www.gtv-almfrieden.de.

Vier Fragen an den Vorstand

1. Wann wurde der Verein gegründet?

"1921 in Schwenningen. Viele Arbeiter kamen damals aus dem Bayerischen Wald nach Schwenningen und wollten ihre Tradition auch hier weiter pflegen."

2. Wie viele Mitglieder hat der Verein?

"Aktuell sind er 150 Mitglieder, davon aber nur rund 25 aktive."

3. Was ist das Besondere am Verein?

"Die vielen Veranstaltungen, die wir durchführen über das ganze Jahr. Zum Beispiel das Maibaumstellen, unser Oktoberfest, die Vatertagswanderung, unsere Ausflüge und Trachtenumzüge, bei denen wir mitlaufen."

4. Wer kann mitmachen?

"Jeder, der Spaß an Tracht und Tradition hat, wer er ein lustiges Gemüt hat passt auch immer zu uns. Und Bier trinken sollte man auch mögen."