VS-Schwenningen Vereine bei uns: König, Bube, Ass, Kamerad

Im fünften Teil unserer Serie über vermeintlich unbekannte Verein geht es an den Kartenstapel. Beim Schwenninger Skatclub Löwenklasse zählt nicht nur das Blatt. Vielmehr lautet das Motto: Spaß ist Trumpf

An vier Tische je vier Spieler zu platzieren ist nicht immer einfach. Helmut Hauser, 68 Jahre alt und Spielleiter des Schwenninger Skatvereins Löwenklasse, liest die Namen gerade ein zweites Mal vor. Es ist Freitagabend, kurz nach 20 Uhr. Gespielt wird nach dem Ergebnis der Vorwoche – die vier besten an einem Tisch, dann die vier mit den zweitbesten Ergebnissen. In der kommenden Woche wird dann gelost. Spielen mit System. Eingeschweißter Kartenblock und Punkteliste liegen bereit. Hauser begrüßt zur fünften Serie in diesem Jahr, wünscht allen "ein gutes Blatt." Dann wird gezogen.

42 Spieltage haben sie im Jahr – immer freitags. Ist das ein Feiertag, wird am Donnerstag gespielt. Wer an weniger als 35 Abenden teilnimmt, der darf am Jahresende nicht zur Weihnachtsfeier. Kann einer einmal nicht teilnehmen, darf er ein Spiel nach- oder vorziehen. Jedes Spiel und die erreichte Punktzahl wird penibel in einer Rangliste geführt. Neben dem Namen von Helmut Hauser stehen 835 Punkte. Platz 13. Der Ranglistenerste hat derzeit 1607 Punkte.

Pro Abend gibt es 48 Spiele – das dauert rund zwei Stunden. Danach wird noch um Geld gespielt. Pfennig-Skat bis Mitternacht. "Dann hat sich das Fahren gelohnt", sagt Werner Schmidt.

Schmidt ist 68 Jahre alt, Ehrenmitglied seit Kurzem und insgesamt seit 40 Jahren dabei: "Skatspielen muss man aus Liebe, aus Spaß und aus Kameradschaft. Alles andere ist ein Scheiß", sagt er und verzieht keine Miene. Skat sind nicht nur 32 Karten und drei Mann, so sehen sie das hier. Immer mit am Tisch: das Glück. Oder? Hier scheiden sich die Geister. "60 Prozent Glück, 40 Prozent Können", sagt Hauser. "Andersrum", sagt Siegfried Maier, Vorsitzender des Vereins. Darauf Hauser: "Ich bin nicht so gut, und die anderen haben mehr Glück." Einmal ist er bei baden-württembergischer Vizemeister geworden. Damit kokettiert er noch heute.

21 aktive Mitglieder haben sie im Verein – der Älteste ist 84 Jahre alt, die Jüngste 29. Von ehemals 40 Mitgliedern sind viele verstorben oder weggezogen. Dass der Verein mit ihnen einmal sterben wird, davon sind sie überzeugt. "Junge Leute kommen keine mehr", sagt Hauser. Die Gründe? Wie überall. Das Vereinsleben ist nicht mehr interessant "Wer will denn noch Verantwortung übernehmen?" Dann spielen die meisten lieber gleich im Internet. Thomas Männle hat noch eine andere Erklärung parat. "Skat", sagt er, "war früher ein Ausgleich zu den körperlich anstrengenden Berufen". Die sind heute seltener geworden. Wer schon im Büro den ganzen Tag sitzt, geht abends vielleicht lieber laufen oder zum Yoga.

Stefanie Schmider ist die Ausnahme. Schmider, braune Haare, offenes Lächeln, ist 29 Jahre alt, seit 17 Jahren im Verein, durch ihre Eltern ist sie damals zum Skat-Spielen gekommen, seit einigen Monaten ist sie stellvertretende Vorsitzende. Für sie ist Skat "ein Ausgleich zur Arbeit". Sie sagt: "Ich mag die nette Gesellschaft, es macht einfach Spaß, hierher zu kommen."

"Es ist ruhiger geworden", sagt Hauser. Früher haben sie fast jeden Sonntag ein Turnier gespielt, als Preis gab es mitunter ein Auto zu gewinnen. Heute spielen sich noch vier mal im Jahr. Das einzige Auto, das es da zu sehen gibt, ist das, mit dem sie zum Turnier fahren. Um selbst größere Turniere zu organisieren, haben sie nicht mehr genug Leute. Zwei Wettbewerbe richten sie im Jahr aus – nur intern. Einmal im Oktober und einmal den Weihnachtsskat.

Seit Kurzem haben sie ein neues Mitglied. "Ein Professor", sagt Schmidt. Alle Augen auf Schmidt. "Das hab ich gegoogelt." Man will ja wissen, wer sich da zu einem an den Tisch setzt. Das Spiel, das sagen sie hier immer wieder, ist schließlich nicht alles. Früher haben sie noch über neue Mitglieder abgestimmt – einmal kam es vor, das einer abgelehnt wurde – heute können sie sich das nicht mehr leisten. "Wir sind froh um jeden", sagt Hauser.

Es gibt Leute, sagt Maier, die behaupten, Skat sei wie Schach auf der Hand. Einhelliges Nicken. "Stimmt schon", sagt Hauser. "Man muss auch Vorausdenken." Weitere wichtige Eigenschaft beim Skatspielen: Die eigenen Fähigkeiten kennen. "Wir meinen immer", sagt Hauser, "wir können gut spielen. Wenn wir dann bei den baden-württembergischen Meisterschaften sind, merken wir, wie schlecht wir sind". Profi-Skat ist anders. Mehr Training. Mehr Taktik. "Die wissen nach dem zweiten Stich, was noch druff ist, wir wissen das nach dem achten Stich noch nicht und im neunten Stich haben wir vergessen, was Trumpf ist." 1963 waren sie einmal deutscher Vizemeister mit der Mannschaft.

Was macht einen guten Skat-Spieler aus? "Ein guter Spieler", sagt Schmidt, "setzt sich an den Tisch, ist ruhig und spielt seine Serie durch". Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: "Da gibt es ganz wenige." Hier in Schwenningen jedoch mindestens einen.

Kontakt

Vertreten wird der Verein durch die Vorsitzenden Siegfried Maier und Stefanie Schmider. Jeden Freitag um 20 Uhr treffen sich die Mitglieder in der Gaststätte "Tennishalle" im Waldeckweg 25 in VS-Schwenningen. Erreichbar ist der Verein unter 07720/61177. Weitere Infos gibt es auch unter www.dskv.de.

Vier Fragen an den Vorstand

1. Wann wurde der Verein gegründet?

"1960 wurde der Verein im Hotel Löwen gegründet. Daher auch der Name. 'Die spielen Klasse im Löwen' hat es damals immer geheißen."

2. Wie viele Mitglieder hat der Verein?

"Derzeit sind es 21 aktive Mitglieder. Viele Mitglieder sind inzwischen verstorben oder weggezogen. Zu den Hochzeiten waren es auch schon einmal 40."

3. Was ist das Besondere am Verein?

"Die Kameradschaft. Wir haben noch einen guten Zusammenhalt. Wenn einer Geburtstag hat, wird gratuliert, wenn einer Probleme hat, versuchen wir zu helfen. Man guckt nacheinander. Da ist viel Freundschaft dahinter."

4. Wer kann mitmachen?

"Man muss in den Verein reinpassen. Es ist von Vorteil, wenn jemand Skat kann, aber es reicht auch nicht, nur Skat spielen zu können. Es muss auch Interesse für die Gemeinschaft vorhanden sein."