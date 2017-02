Villingen-Schwenningen Vereine bei uns: Die Männer mit dem richtigen Schliff

Im sechsten Teil der Serie über vermeintlich unbekannte Verein geht es an die Schleifmaschine. Beim Verein für Mineralogie und Paläontologie steht am Ende die Erkenntnis: Steine sind auch nur Menschen.

Das Spezialgebiet von Ernst-August Wahlbrink (85) ist der Obere Muschelkalk. Genauer: das, was darunter hervorkommt: Ammoniten und Ceratiten. Beides Kopffüßer, die für gut 350 Millionen Jahre lebten, bevor sie am Ende der Kreidezeit – vor 66 Millionen Jahren – ausgestorben sind. Bei den Ceratiten kommt erschwerend hinzu, dass sie frühmesozoische Ammoniten sind. Ernst-August Wahlbrink erzählt vom Fossiliensammeln, von Erdschichten und von Gesteinsvorkommen, als würde er nur kurz berichten, was er morgens zum Frühstück isst. Was sich für andere anhört, wie das Rezitieren einer Doktorarbeit ist für Wahlbrink Alltag.

Das Schleifpulver steht in alten Gurkengläsern fein säuberlich nach Körnungsgrad – 80, 220, 110 – sortiert in einem Regal im hinteren Teil des Vereinsheims des Vereins für Mineralogie und Paläontologie. Gegenüber steht die kleine Edelsteinsäge. Die haben sie selber gebaut. Zwei große Sägen stehen daneben. Über dem Waschbecken hängen eine Bürste und ein Zettel auf dem steht: Bitte sauber arbeiten. "Wenn auch nur zwei Körnchen des größeren Schleifmittels auf der Platte bleiben, dann ruiniert das den gesamten Schliff", sagt Klaus Jelinek, der Vorsitzende des Vereins.

Jelinek, Brille, graue Haare, brauner Pullover, ist 68 Jahre alt und hat inzwischen gut und gerne 100 Steine geschliffen. Der teuerste ist 400 Euro Wert. Das Rohprodukt – oft Zirkonia, ein synthetisch hergestellter Edelstein – liegt bei zehn Euro. Aber um den Preis geht es hier nie.

Steine sind auch nur Menschen, könnte man denken, hört man Jelinek und Wahlbrink beim Fachsimpeln zu. Der Feueropal ist unkompliziert. Leicht zu schleifen und leicht zu polieren. Der Bergkristall hingegen: "Oft recht zickig – sowohl beim Schleifen als auch beim Polieren", sagt Jelinek. Geschliffen wird mit 0,25 µ. Geguckt mit einer Zehnfachlupe. Denn ist die Königsdisziplin beim Edelsteinschleifen das Polieren. "Ein schwieriges Thema", sagt Jelinek. Eine gute Politur dauert so lange wie die ganze Vorarbeit. Fünf bis sechs Stunden. Einmal bekommt man keinen Glanz auf den Stein, dann gibt es Kratzer. Es ist ein Geduldspiel. Mal gewinnt der Stein, mal Jelinek.

Gut 4000 Schleifanleitungen haben sie in einem Ordner abgeheftet. Was aussieht, wie wahllos angeordnete Waben auf einem Stück Papier ist am Ende eine Möglichkeiten, von Millionen, einen einzigen Stein in Form zu bringen. Unendlichkeit am Schleifstein. Eine Schleifanleitung funktioniert im Prinzip wie ein Puzzle, nur andersherum. Man hat das fertige Bild und muss jetzt die Puzzelteile herstellen. Über den Anleitungen steht "Facettenschliff Teil 1", oder "30 einfache Facettenschliffe mit interessanten Reflexbildern".

Stephan Klingner, stellvertretender Vorsitzender, ist seit vier Jahren dabei. Klingner ist ein Mann weniger Worte. Auf die Frage was ihm an Steinen gefällt, sagt er: "Steine laufen nicht weg." Sein Spezialgebiet: Achate. Ernst genommen werden und sich mit anderen Austauschen, das macht den Verein aus. Unter anderem. Sie haben hier alles: wer Schleifen will, kann schleifen, wer Steine zersägen will, kann sägen, wer einfach nur Facettierungen unter einem Mikroskop bewundern will, kann auch das tun.

Ein Verein mit vielen Facetten. Im Fall des Vereins für Mineralogie und Paläontologie ist das ganz wörtlich zu nehmen. "Kein Stück ist wie das andere", sagt der Fossiliensammler. "Wenn wir Mineralien sammeln, ist jedes Stück einmalig", sagt der Mineraliensammler. "Auch wenn ein Quarz oder ein Bergkristall gleich geschliffen werden, jeder Stein sieht danach anders aus", sagt der Edelsteinsammler.

Im Wohnzimmer von Ernst-August Wahlbrink stehen gut 1000 Fossilien. Manch ein Ammonit ist so groß wie ein Wagenrad. Einem Mineraliensammler könnte er damit locker Konkurrenz machen. Im hinteren Teil des Vereinsheim stehen sie. Die Riesensteine mit den Spitzen, Rundungen, Farbspielen und Oberflächentexturen wie von fremden Planeten. Sie füllen vier Vitrinen und etliche Regalbretter. Die meisten stammen von Sammlern, die zuhause keinen Platz mehr hatten. "Leichenflädderer" nennen die Mineraliensammler schon mal die Fossiliensammler.

Auf der Mineralienbörse sind sie jedes Jahr dabei – neue Kontakte und neue Rohstoffe, sind das Ziel. 19 neue Mitglieder haben sie so in den vergangenen vier Jahren gewonnen. Aktuell haben sie 55 Mitglieder. Zu wenig. Aber Jelinek sind inzwischen die Ideen ausgegangen, wo er neue Mitglieder herbekommen soll. Die Ausgaben sind seit längerem Höher als die Einnahmen. Der größte Posten ist das Vereinsheim. Sponsoren gibt es nicht. "Wir haben ja nichts zu bieten", sagt Jelinek. Edelsteine machen nicht reich.

Sie geben Schleifertreffen und gehen zu Facettier-Wettbewerben. Im Sommer machen sie ein Grillfest. Früher waren sie mehr unterwegs, in den Alpen, im Erzgebirge. Auf 3000 Meter steigen, das können sie heute nicht mehr. Die Grube Clara in Oberwolfach muss reichen.

Seit Kurzem haben sie eine Frau im Verein. Bianca Lorena lernt gerade das Facettieren. Am Anfang dachte sie noch, was könne schon schiefgehen? Dann hat sie die ersten Ecken abgebrochen. Ist der Stein einmal fertig, sagt sie, ist es schon ein Hochgefühl.

Und dann zeigt sich an einem kalten Freitagabend im Südosten von Villingen, wie in der Natur doch alles mit allem zusammen hängt. "In den Kammern des Ammoniten", sagt Wahlbrink und holt das Fossil aus dem Schrank, "haben sich Mineralien angesammelt." Da lächelt selbst der Edelsteinsammler.

Kontakt

Der Verein wird vertreten durch die Vorsitzenden Klaus Jelinek und Stephan Klingner. Jeden Freitagabend treffen sich die Mitglieder ab 19.30 Uhr in ihrem Vereinsheim in der Nähe der Wöschhalde, am Wieselsberg 2-3. Erreichbar ist der Verein per E-Mail an klaus.jelinek@gmx.net. Weitere Informationen auch unter www.vmp-vs.de.

Vier Fragen an den Vorstand

1. Wann wurde der Verein gegründet?

"1976."

2. Wie viele Mitglieder hat der Verein?

"Derzeit sind es 55 Mitglieder. Durch unsere Schleiftreffen versuchen wir neue Mitglieder zu bekommen und Kontakte zu knüpfen. Aber viel Nachwuchs gibt es nicht."

3. Was ist das Besondere am Verein?

"Der fachliche Austausch und die technische Ausstattung. Bei uns kann man an großen Maschinen die Mineralien sägen und schleifen."

4. Wer kann mitmachen?

"Jeder, der Interesse am Schleifen oder an Fossilien und Mineralien hat, oder sich einfach nur darüber austauschen möchte."