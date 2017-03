Villingen-Schwenningen Verein stellt Betreuung in Marbacher Grundschule sicher

Verein stellt Betreuung in Marbacher Grundschule sicher

Der Förderverein der Marbacher Grundschule finanziert eine Stelle für die Nachmittagsbetreuung. Dennoch gibt es eine Lücke im Vergleich zur Situation im Kindergarten.

Zwischen der Ganztagsbetreuung im Kindergarten und der nur teilweisen Nachmittagsbetreuung an zwei Tagen in der Grundschule Marbach klafft eine große Lücke. Darauf wies Diana Kern-Epple in der Hauptversammlung des Fördervereins der Schule hin. Sie ist Ortsvorsteherin und Beirätin des Vereins.

Die Eltern sehen sich demnach vor die Frage gestellt, was ihnen eine Grundschule in der Nachbarschaft wert ist, die ihre Kinder fußläufig erreichen können. Oder vor die Frage, ob sie sich so organisieren können, dass ihr Kind ohne Ganztagesbetreuung auskommt. Für die 45 Eltern, die im Förderverein organisiert sind, sei das keine Frage mehr, sagte Kern-Epple.

„Der Förderverein stärkt uns den Rücken“, sagte Schulleiterin Ulrike Lehmann. Diese Unterstützung bestehe in erster Linie aus der Finanzierung einer dritten Betreuungskraft. Das stelle sicher, dass die Grundschule Marbach zwei Nachmittagsbetreungen in der Woche anbieten könne. Vorzüglich klappe die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern des Vormittagsunterrichts und den Betreuenden am Nachmittag. Deshalb kämen auch qualitativ hochwertige Hausaufgaben zustande, betonte die Schulleiterin.

Gezielt seien die Aktivitäten des Fördervereins das Jahr über, um Gelder zu generieren, stellte Ronny Kreidemeier, Vorsitzender des Fördervereins Marbach, in seinem Tätigkeitsbericht fest. Neben der jedes Jahr stattfindenden Warentauschbörse und dem Bücherstand am Nikolaustag gebe es auch die Internetplattform „Schulengel“. Wer das Zwischenportal auf dem Weg ins Internet aufsuche, der unterstütze automatisch mit Prozenten seines online getätigten Einkaufs die Ziele des Fördervereins. Das sei noch zu wenig bekannt, fand Ronny Kreidemeier.

Die Finanzierung der Betreuungskraft sei nachhaltig. Die Aktivitäten des Vereins, plus Spendengelder, plus Mitgliedsbeiträge, plus Beihilfen von der Stadt und dem Landratsamt hätten dazu geführt, dass der Verein über eine gut gefüllte Kasse verfüge. Das bestätigten die Kassenprüfer dem Kassierer Martin Liermann.

Einige Vorstandsmitglieder wurden in der Versammlung wiedergewählt, sodass der neue Vorstand des Fördervereins identisch mit dem alten Vorstand ist. Für das neue Geschäftsjahr sollen die Anstrengungen noch erhöht werden. Ein Kinderferienprogramm gemeinsam mit Rietheim sei geplant und außerdem ein Kalenderprojekt.