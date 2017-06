Villingen-Schwenningen Verdächtiges Paket gefunden: Flüchtlingsunterkunft in Villingen evakuiert

In Villingen-Schwenningen mussten Bombenentschärfer anrücken. Entwarnung gegen 10 Uhr. War es eine gut gemeinte Gabe?

Ein verdächtiges Paket an der Flüchtlingsunterkunft in der Freiburger Straße hat am heutigen Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Aus Stuttgart angeforderte Bomben-Entschärfer konnten jedoch Entwarnung geben.



Das Paket wurde am frühen Morgen im Bereich des Hauses 28 platziert, wo es Anwohnern auffiel. Die Polizei entschloss sich aufgrund des unklaren Inhalts, das Gebiet gegen 8 Uhr abzusperren und das Gebäude zu evakuieren.



Es hielt sich laut Polizei aber nur eine kleinere Anzahl von Flüchtlingen dort auf. Aus Sicherheitsgründen wurde außerdem die Feuerwehr Villingen alarmiert, die für den Notfall eine Wasserversorgung aufbaute. Die Bombenentschärfer gaben im Laufe des Vormittags Entwarnung, in dem Paket befanden sich laut Polizei nur Elektrogeräte.



Möglicherweise hat sie ein Bürger abgelegt, der den Flüchtlingen etwas Gutes tun wollte, vermutete ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt derzeit nicht wegen einer Straftat.