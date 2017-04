Villingen-Schwenningen Verärgerte Zuschauer: Langes Warten in der Tiefgarage nach Theaterbesuch

Nachdem es bei der jüngsten Vorstellung im Theater am Ring lange Staus vor Parkautomaten und an der Ausfahrt gab und viele Zuschauer sich darüber geärgert haben, hat der SÜDKURIER einmal bei den Verantwortlichen nachgefragt. Und eine überraschende Antwort erhalten.

Da erlebt man einen höchst vergnüglichen und entspannten Konzert- oder Theaterabend, und nach Veranstaltungsende das; vor dem Kassenautomaten beim Parkhaus eine lange Schlange, an der Schranke vor der Ausfahrt ebenso. Dabei könnten die Wartezeiten stark verkürzt werden, würden die Besucher den Kulturtarif nutzen und ihr Parkticket bereits vorab bezahlen.

Zuletzt mussten sich die Besucher nach der Veranstaltung von Hannes und der Bürgermeister im Villinger Theater am Ring in Geduld üben. Als 900 bis dahin gut gelaunte Besucher praktisch gleichzeitig nach Hause wollten, kam es vor den Kassenautomaten und später an den beiden Ausfahrtschranken im Parkhaus Theater am Ring zu langen Wartezeiten von bis zu einer Stunde.

Eine der Besucherinnen war Angelika Friedrich aus Bräunlingen. Eine halbe Stunde, sagt sie, hätte sie erst einmal am Automaten gewartet und dann noch einmal eine gute Dreiviertelstunde, um überhaupt aus dem Parkhaus zu kommen. "Es hat mich sehr geärgert." Zuhause waren sie erst nach Mitternacht. "Wenn man am nächsten Tag arbeiten muss, ist das nicht so toll." Zwei Automaten, sagt sie, sind zu wenig. Sie gehe oft mit ihrem Mann ins Theater, aber so etwas wie in Villingen hatte sie noch nie erlebt. Sie sagt: "Wir kaufen uns keine Karten mehr."

Den Unmut und die Verärgerung teilten viele Besucher mit ihr. Das müsste nicht sein, sagt Mirko Fräßdorf, Objektleiter von Parkservice Hüfner, das die Parkhäuser in Villingen-Schwenningen verwaltet. "Wir haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Villingen-Schwenningen den Theatertarif entwickelt. Dieser ermöglicht, dass man sein Ticket vorbezahlt." Zum Festpreis von 3,50 Euro gilt das Parkticket bis am nächsten Morgen um sechs Uhr.

Offensichtlich war der Kulturtarif vor allem bei jenen Besuchern nicht bekannt, die überregional anreisten. "Es kann sein, dass diese Veranstaltung Leute hergebracht hat, die ansonsten nicht in dem Parkhaus parken und so nicht mit dem Kulturtarif vertraut waren", sucht Fräßdorf nach einem möglichen Grund, weshalb es an jenem Abend zu derartigen Verzögerungen kam. Diese bezahlten ihren Parkschein bei der Ausfahrt, was wiederum zu einem weiteren Problem führte. Nämlich bei der Ausfahrt. "Die Karenzzeit zwischen Bezahlen und Ausfahren beträgt in der Regel 15 Minuten", so Fräßdorf.

Wird diese Zeit überschritten, muss man nachzahlen, was in der Regel erst bemerkt wird, wenn man die Karte an der Ausfahrtschranke in den Automat schiebt. Dann muss man zurück zum Kassenautomat. So lange kann kein anderes Fahrzeug rausfahren. Auch dieses Problem ließe sich mit der Nutzung des Theatertarifs umgehen. "Damit entfällt das Nachzahlen, auch wenn man 30 Minuten in der Schlange steht, da der Theatertarif ja bis sechs Uhr morgens Gültigkeit hat", so Fräßdorf.

Auch wer vor 19 Uhr in das Parkhaus einfährt, kann den Theatertarif bereits nutzen. "Dann wird einfach die Zeit, die man vorher reinfährt, mit berechnet, plus der Theatertarif", erklärt Fräßdorf. Einen Grund für bauliche Veränderungen, beispielsweise durch die Aufstellung eines zusätzlichen Kassenautomaten, sieht Fräßdorf nicht. "Das sind ja Spitzen, die einige Male im Jahr vorkommen." Auch nach Veranstaltungsende einfach die Schranken zu öffnen, um den Verkehrsfluss zu entzerren, ist für den Objektleiter keine Möglichkeit. "Das wäre ungerecht gegenüber jenen, die ihren Parkschein bezahlen."

Die jüngsten Vorfälle geben dem Objektleiter der Stuttgarter Parkhausverwaltung allerdings Anlass, die Situation gemeinsam mit dem Theaterbetreiber auszuwerten "und gemeinsam zu überlegen, wie wir das den Leuten noch prägnanter nahe bringen können."

Bekanntes Problem

Das Problem Parkplatzabfluss nach Veranstaltungsende ist kein spezifisches Phänomen des Parkhauses im Theater am Ring in Villingen. Auch auf Parkflächen in anderen Städten kommt es nach dem Ende von Großveranstaltungen regelmäßig zu Staus. (spr)