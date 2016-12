Villingen-Schwenningen Veränderungen im Villinger Jugendhaus

Flüchtlinge ziehen ins Dachgeschoss ein. Der Band-Wettbewerb soll aus Rücksicht auf die Nachbarin von der "Scheuer" ins Jugendhaus-Café verlegt werden.

Die Dachwohnung im Villinger Jugendhaus sollen definitiv mit einer kleinen Gruppe junger Flüchtlinge belegt werden. Dies bestätigte Abteilungsleiterin Sabine Braun vom Jugendamt diese Woche im Jugendhilfeausschuss. Für die Unterbringung der Heranwachsenden in einer Wohnung unter dem Dach des Gebäudes in der Kalkofenstraße 3a sei "der Brandschutz geklärt", sagte sie auf Anfrage von Stadtrat Bernd Lohmiller (SPD)

Die Verwaltungsmitarbeiterin erklärte ebenfalls: Im Jugendhaus soll nach dem Wunsch der Stadt auch wieder der jährliche Nachwuchsband-Wetterbwerb "Music Contest" durchgeführt werden. "Unser Vorschlag ist es, den Wettbewerb im jetzt umgebauten Café des Jugendhauses durchzuführen", erklärte Sabine Braun. Dort gebe es nicht die Lärmproblematik für die Nachbarn, wie dies in der benachbarten "Scheuer" der Fall gewesen sei. Außerdem soll der Wettbewerb der Rockbands in kleinerem Rahmen als bisher stattfinden. Braun bestätigte auch, dass die Zahl der lauten Musik-Veranstaltungen in der Scheuer reduziert werde.