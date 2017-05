Villingen-Schwenningen Vatertagsgock der Gockelgilde lockt scharenweise Besucher

Fest im Zollhaus entwickelt sich zu einem Besuchermagneten

VS-Zollhaus (bom) Die Gockel-Gilde aus Zollhaus hat ihr Vereinsdomizil geöffnet. Es ist Vatertag und die Besucher strömen in Scharen an den idyllisch gelegenen Ort zwischen Naturschutzgebiet und Baarebene. Längst entwickelte sich aus einem Geheimtipp ein kurzweiliger Treff, bei dem die gefiederte Zunft ihren gesamten Elan in die Waagschale wirft, um ihre Gäste zufrieden zu stellen. Auch in diesem Jahr gelang ihr das hervorragend. Hinzu kamen mit den Shaggadies und den Villinger Schalmeien zwei Musikformationen die es gewohnt sind in ihren Auftritten für Stimmung zu sorgen. Auf der Pirsch waren auch Schnapsfee Susy Albiker und der neue Bollenhutträger Wolfgang Weißhaar. Sie bereicherten mit einer geistreichen Version des Schwarzwald-Tequilla den Aufenthalt ihrer Gäste.