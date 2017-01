Villingen-Schwenningen Vandalismus: Schaufensterscheibe am Romäusring eingeschlagen

Vandalismus: Schaufensterscheibe am Romäusring eingeschlagen

Unbekannte haben die Schaufensterscheibe im ehemaligen Soundservice am Romäusring eingeworfen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Vandalen die Schaufensterscheibe des ehemaligen Soundservice am Romäusring eingeworfen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Feuerwehr sicherte mit Platten die durch den Vandalismus entstandene Fensteröffnung. Zeugenhinweise werden an die Polizei Villingen (07721 601-0) erbeten.