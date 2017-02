VS-Villingen Valentin lässt grüßen

Heute ist der Tag der Verliebten: In den vergangenen Jahren ist der Valentinstag auch in Deutschland immer populärer geworden.

Ob Blumen, Pralinen, ein romantisches Essen zu zweit – die Bandbreite der Valentinsgeschenke ist groß.

Wer seine Liebste oder seinen Liebsten lieber ganz ohne Konsumgedanken zum Valentinstag grüßen will, kann es auch einfach mit einem Valentins-Selfie probieren und die Hände in Herzform in die Kamera halten, wie SÜDKURIER-Mitarbeiterin Anna Burai auf unserem Bild zeigt.