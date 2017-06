Villingen-Schwenningen VS-Kinder sind die Stars auf der Bühne

Scheherazade als großes Tanztheater-Projekt: Hochschule für Musik, Kulturamt und Musikakademie ziehen an einem Strang und realisieren im Rahmen des Jubiläumsjahres eine ganz besondere Aufführung.

Villingen-Schwenningen – Wenn sich am 28. Juni der Vorhang im Theater am Ring hebt, tauchen die Besucher ein in die Welt von Tausendundeiner Nacht. 160 Kinder und Jugendliche aus der Doppelstadt, das Hochschulorchester aus Trossingen und ein Dozentenensemble der Musikakademie erzählen Geschichten mit allen Ausdrucksmitteln, die zur Verfügung stehen: Musik, Bewegung, Tanz, Sprache und Bild. Scheherazade heißt das große Kooperationsprojekt der Hochschule für Musik in Trossingen, der Musikakademie Villingen-Schwenningen und des städtischen Kulturamtes. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen der erfahrenden Tanzpädagogin Padmini G. Baun, die in Villingen seit vielen Jahren die Tanzbühne betreibt und Professorin für Körper- und Bewegungsarbeit für Sängerinnen und Sänger an der Hochschule in Trossingen ist. Das Besondere an dem Projekt: Die Kinder und Jugendlichen bringen ganz viele eigene Ideen ein, gestalten die Aufführung aktiv mit – auf Basis des Märchens von Scheherazade.