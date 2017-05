Der Ministerpräsident ist am Freitagabend zum zweiten Mal zu Gast beim VS-Forum und spricht vor 900 Besuchern in der Neuen Tonhalle. Es gibt lang anhaltenden Applaus für den populären Politiker.

Die Herausforderungen sind gewaltig – aber der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht die Baden-Württemberger gut gewappnet, sie auch bewältigen zu können. 900 Besucher füllten die neue Tonhalle beim VS-Forum des SÜDKURIER, als der Landesvater am Freitagabend einen weiten Bogen spannte: über Europa zum Klimaschutz hin zur Automobilindustrie. Kretschmann zog die Besucher, unter ihnen Politiker und viele Unternehmer wie der neue EBM-Papst-Chef in St. Georgen, Raymond Engelbrecht, in seinen Bann. Zuvor hatte SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz den einzigen grünen Ministerpräsidenten begrüßt. Das VS-Forum habe eine lange Tradition und bestehe nun seit 1999, betonte Lutz. Es sei ein kostenfreies Gesprächsformat, das transparente Diskussionen biete. Auch Kretschmann, der bereits zum zweiten Mal das VS-Forum besuchte, schätzt diese Plattform und nahm zu einer Fülle von Themen Stellung.

Mit einigen Sorgenfalten schaut Kretschmann auf Frankreich, denn hier werde sich beim zweiten Wahlgang zur Präsidentenwahl das Schicksal Europas entscheiden. Sollte die Rechtspopulistin Marine Le Pen siegen, werde dies das Ende Europas sein, „so wie wir es kennen.“ Eine Abkehr von Europa würde aber ein Land wie Baden-Württemberg, mit seinen vielfältigen wirtschaftlichen Verflechtungen, „mitten ins Herz treffen“. Doch nicht nur diese Entwicklung macht Kretschmann Sorgen, auch die Umwälzungen in der Automobilindustrie werden die Menschen hier fordern. Allerdings zeigt er sich zuversichtlich, die künftigen Aufgaben bewältigen zu können. Arbeitsplätze, die auf der einen Seite wegfallen, sollen durch neue ersetzt werden. Und dass da einiges auf die Mitarbeiter zukommt, machte Kretschmann mit einer Zahl deutlich: „Allein am Diesel hängen bei Bosch 15 000 Arbeitsplätze.“

Für die Zukunft sieht Kretschmann das Land gerüstet, Baden-Württemberg stecke fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung, deutschlandweit seien es nur drei Prozent. Doch er machte auch deutlich, wo er in einem Land, in dem in vielen Schwarzwaldtälern Weltmarktführer operieren, noch Nachholbedarf sieht, zum Beispiel bei den Neugründungen. Bosch sei vor 150 Jahren ein Start-Up gewesen, doch jetzt fehlten inzwischen hier solche Gründer, China und Indien zögen davon.

Kretschmann zeigte Unterhalter-Qualitäten, erhielt lang anhaltenden Applaus für viele seiner mit einer gehörigen Portion trockenen Humors gewürzten Antworten auf die Fragen von Stefan Lutz und der Landeskorrespondentin Gabi Renz. Er mahnte Haltung an, zum Beispiel auch bei der Flüchtlingsfrage, die noch lange nicht beantwortet sei. Danach hatten Besucher die Möglichkeit, den Politiker zu befragen. Da zeigte sich, was den Gästen auf den Nägeln brennt: So mahnte Georg Herth von E.-Wehrle in Furtwangen eine bessere Straßen-Infrastruktur an, weiteres Thema war die Wohnungsnot.

Wenn der grüne Ministerpräsident nach Villingen kommt, dann fremdeln auch CDU-Größen der Stadt nicht unbedingt. Im Publikum saß beispielsweise CDU-Mann Günter Rath, der viele Jahre in leitender Funktion im Stuttgarter Staatsministerium gearbeitet hat, als Erwin Teufel noch Ministerpräsident war. Politische Berührungsängste mit dem Grünen Kretschmann verspürt Rath keineswegs. Dafür hat er einen guten Grund: „Das ist doch der grüne Erwin Teufel“, schmunzelte Rath. Lob für die Zeitung: Viel Beifall vom Publikum bekam Chefredakteur Stefan Lutz, als er bei der Begrüßung von Kretschmann auch darauf hinwies, dass es dem Medienhaus SÜDKURIER ausgesprochen wichtig sei, Veranstaltungen wie das VS-Forum, das seit 1999 veranstaltet wird, auch künftig den Lesern kostenfrei anzubieten. Solche Veranstaltungen sehe der Verlag als wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung und dem „Diskurs mit den Mächtigen“. Ministerpräsident Kretschmann selbst würdigte das Medium Zeitung als elementaren Bestandteil von Demokratie. „Wie soll das gehen, wenn man keine Zeitung mehr liest und sich nur noch das aus dem Internet holt, was man gerne liest?“, fragte er kritisch. Die Zeitung sorge für ein breites Verständnis der politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge: „Wenn Du Zeitung liest, musst Du auch mal was lesen, was Dir nicht passt“. Und Veranstaltungen wie das VS-Forum seien „ein Stück gelebte Demokratie“.

Dass Kretschmann Unterhaltungsqualitäten hat, demonstrierte er an diesem Abend vielfach, beispielsweise mit dieser Feststellung: Wird im Ausland nach der Rolle Deutschlands gefragt, dann bekomme das Land überall Spitzenbenotung. Frage man aber die Deutschen selbst, „dann landen wir auf Rang 46 zwischen Senegal und Kenia“, sagte Kretschmann unter dem Gelächter des Publikums. „Und wo stehen wir wirklich?“, fragte ihn später SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Kretschmann: „Wir stehen an der Spitze Europas!“ Lutz: „Das weiß bei uns offenbar aber keiner.“ Kretschmann: „Aber sie spüren’s“. Mit Pils im Foyer: Nach seinem zweistündigen Auftritt in der Neuen Tonhalle machte sich der Ministerpräsident keineswegs gleich auf den Heimweg. Zur Freude des Publikums ließ er sich ein Pils kommen, mischte sich unters Volk und suchte das Gespräch im Foyer. Erst gegen 22 Uhr verließ er die Tonhalle Richtung Heimat. Das kam richtig gut an.

Das VS-Forum, eine Veranstaltung des SÜDKURIER, zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten gesellschaftlichen Anlässen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Regelmäßig präsentiert das Medienhaus bei dem Diskussionsforum in Villingen Prominente, Politiker und Wissenschaftler. Für die Zuhörer ist der Eintritt frei. Die Liste der Referenten reicht von Norbert Blüm bis zu Erzbischof Stefan Burger.