Villingen-Schwenningen VS-Busfahrer schlagen Alarm: Viele Verbindungen wegen Staus durch Baustellen nicht mehr pünktlich

Die Verkehrsgemeinschaft VS hat inzwischen Probleme, den Fahrplan einzuhalten. Schuld sind die vielen Baustellen und daraus entstehende Staus im Stadtgebiet.

Es ist wegen der vielen Baustellen nicht leicht, in diesen Tagen und Wochen mit dem Auto durch die Stadt zu kommen. Davon können auch die Busfahrer des Stadtverkehrs ein Liedlein singen.

Wie der Betreiber des Stadtverkehres, die Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen (VSG), jetzt mitteilt, gehen Baustellen wie die gesperrte Luisenbrücke, am Vorderen Eckweg oder auf dem Schwenninger Marktplatz natürlich auch nicht spurlos am Stadtverkehr vorbei. Klaus Maier, einer der Geschäftsführer der VGVS: „Wegen der vielen Baustellen, den damit verbundenen zum Teil veränderten Streckenführungen und den auftretenden Staus können die aktuellen Fahrplanzeiten nicht immer gewährleistet werden.“



Besonders kritisch sei die Zeit des Feierabendverkehrs zwischen 15.30 und 17.30 Uhr in der man mit zum Teil erheblichen Staus zu kämpfen habe. So sehe man sich beispielsweise in schöner Regelmäßigkeit mit einem Stau konfrontiert, der vom Schwarzwald-Baar-Klinikum bis zum Fürstenbergring reichet. Maier empfiehlt den Fahrgästen dringend, bei unbedingt zu erreichenden Umsteigeverbindungen vorsichtshalber eine frühere Verbindung zu wählen. Maier: „Wir versuchen alles, die Fahrpläne einzuhalten“.