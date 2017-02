Villingen-Schwenningen Urteil: Handtaschendieb muss zahlen

Eine Überwachungskamera liefert den handfesten Beweis, Das Landgericht verwirft die Berufung des 37-Jährigen.

Kurz vor Weihnachten 2015 kam einer Mitarbeiterin einer kleinen Spielothek ihre Handtasche abhanden. Sie war in einem Innenfach des Tresens abgestellt. Als die 40-Jährige den Diebstahl feststellte, war sie außer sich: Mit der Tasche waren 450 Euro weg, die sie extra noch für Weihnachtseinkäufe abgehoben hatte. Schnell gerieten zwei Männer in Verdacht, die an jenem frühen Dezemberabend durch merkwürdiges Verhalten aufgefallen waren.

Später erhärtete sich der Verdacht aufgrund von Bildern einer zweiten Überwachungskamera. Sie zeigten, wie einer der beiden Männer sich an der Handtasche unter dem Tresen zu schaffen machte, während der andere ihm durch seine Körperhaltung und Stellung Deckung gab. Bei diesem Mann handelte es sich um einen 37-jährigen Arbeitslosen. Die Kamera direkt über dem Tresen hatten sie zuvor in eine andere Richtung gedreht.

Während das Verfahren gegen den Haupttäter derzeit aus rechtstechnischen Gründen vorläufig eingestellt ist, verurteilte das Amtsgericht Villingen-Schwenningen den 37-Jährigen vor einem halben Jahr zu 900 Euro Geldstrafe. Der behauptete aber, er habe von dem Diebstahl überhaupt nichts mitbekommen und ging in Berufung. Vor dem Landgericht Konstanz erschien er jetzt ohne Anwalt und beteuerte seine Unschuld. Er sei Stammkunde in der Spielothek gewesen und habe zu der Bestohlenen ein gutes Verhältnis gehabt. Niemals hätte er ihr so etwas antun können. Auf die Frage, warum er und der Kollege die Spielothek an jenem frühen Abend mehrmals kurz verlassen hatten, um dann wieder zurückzukehren, meinte er, es sei ihnen zwischendurch einfach zu warm geworden.

"Das klingt nicht sehr überzeugend, das sage ich Ihnen ganz klar", machte die Vorsitzende Richterin deutlich. Tatsächlich hielt man es aber für erwiesen, dass die Männer auf eine günstige Gelegenheit gewartet hatten. Die ergab sich, als die Angestellte einen Spielautomaten mit Geld auffüllen musste.

Weil der Mann inzwischen von Sozialleistungen lebt, verringerte das Gericht die Strafe wegen Beihilfe zum Diebstahl auf 300 Euro. Im Übrigen wurde seine Berufung kostenpflichtig verworfen.