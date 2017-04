Villingen Urkunde für Ausbildung bei Expert-Hoerco

Anerkennung von der Industrie- und Handelskammer für Engagement für den Nachwuchs

VS-Villingen (sk) Rudolf Reim blickt als Geschäftsführer von Expert Hoerco in Villingen-Schwenningen optimistisch in die Zukunft. Während eines Besuchs von Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, und IHK-Handelsexpertin Barbara Sand waren sich die Beteiligten einig, dass guter Service und ein emotionales Einkaufserlebnis weiterhin eine wichtige Rolle für Konsumenten spielen werden. Ganz aktuell spüre Hoerco am Villinger Eckweg die Auswirkungen durch die benachbarte Baustelle eines Möbelhauses, insbesondere wegen der unübersichtlichen Umleitungsstrecken. Hier hätte sich Reim mehr Kooperation seitens der Stadt gewünscht. Langfristig erwartet der Hoerco-Chef aber spürbare Vorteile durch den Frequenzbringer. Mit etwa 60 Mitarbeitern, davon acht Auszubildenden, bedient Hoerco Kunden aus der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Für das Engagement in der Ausbildung überreichte Thomas Albiez die Ausbildungsurkunde der IHK. Thema des Treffens war auch die Konkurrenz durch Online-Anbieter. Hoerco geht dies im Verbund mit der Expert-Gruppe an. „Mehr als 50 000 Artikel befinden sich auf der Homepage und können zur Abholung im Markt reserviert werden“, zeigte Reim auf. Viele Online-Kunden kämen nach schlechten Erfahrungen auch zum stationären Handel zurück.