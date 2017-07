Villingen-Schwenningen Unverständnis in VS: Amok-Alarmierung geht nicht direkt an Leitstelle

Unverständnis in VS: Amok-Alarmierung geht nicht direkt an Leitstelle

Ein Sicherheits-Unternehmen muss zwischengeschaltet werden. Doch Villingen-Schwenningen ist kein Einzelfall. Denn die Polizei macht nur eine Ausnahme: bei der Albertville-Realschule in Winnenden

Erneut diskutierten die Gemeinderäte im Verwaltungs- und Kulturausschuss den Einbau von Amok-Warnsystemen an städtischen Schulen. Damit ist bisher nur die Friedensschule in Schwenningen ausgerüstet. In den Fokus rückte ein Punkt, der vielen so nicht bewusst war. Der Amok-Alarm wird nicht bei der Leitstelle der Polizei und auch nicht bei der Rettungsleitstelle auflaufen. Ein privates Sicherheits-Unternehmen muss zwischengeschaltet werden. Erst nach einer Prüfung wird im Fall des Falles die Polizei alarmiert.

Das Thema hatte der Freie Wähler Bertold Ummenhofer aufgebracht. Er verwies darauf, dass der Kreis an seinen Schulen vor Jahren schnell reagierte. Dort wurden Klassenzimmer und Räume mit Notfalltastern ausgerüstet, der Alarm läuft auf einem Sender im Rektorat auf. Der Schulleiter muss entscheiden, ob er die Polizei alarmiert. Im Fall der VS-Schulen sollte der Alarm, so war es ursprünglich angedacht, an eine der Leitstellen weitergesendet werden. Das gehe aber nicht, zitierte Ummenhofer aus einem Schreiben des Polizeipräsidiums an die Stadt, es sei denn, es handele sich beispielsweise um Personen mit einer "besonderen gesellschaftlichen Stellung." Es gibt nur eine Ausnahme, die die Landespolizei macht: Die Albertville-Realschule in Winnenden, an der sich 2009 der Amoklauf ereignete, hat einen direkten Draht zur Polizei. Nicht nur Ummenhofer kritisierte diese Vorgabe, sondern auch Frank Banse (SPD). Das sei ein Skandal, solch eine Abwägung zwischen beispielsweise 500 Schülern und einer Einzelperson zu machen. Das gehe nicht.

Deutlich wurde aber auch, dass an vielen Bildungseinrichtungen die Voraussetzung für ein Amok-Warnsystem fehlt – die elektrische Lautsprecheranlage. Selbst an Schulen, an denen eine alte vorhanden ist wie dem Gymnasium am Romäusring, müsste die erneuert werden, berichtete Amtsleiter Stefan Assfalg. Die Kosten für das Gesamtsystem (also mit Amok-Alarmierung) betragen rund 220 000 Euro. Noch schlechter sieht es bei der Bickeberg-Schule aus, merkte Dieter Kleinhans vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau an. Dort wurde eine Lautsprecheranlage einmal ausgebaut, warum weiß keiner.

Um die Sache nicht zu verkomplizieren, beantragte die CDU, alle Schulen in den Sicherheitsstandard eins einzustufen. Damit entfällt die Beauftragung eines externen Gutachters. Dem stimmte auch die Mehrheit des Ausschusses zu, endgültig muss der Gemeinderat entscheiden. Die Umsetzung solle nach und nach erfolgen. Das wiederum warf bei Katharina Hirt (CDU) die Frage auf, wann das der Fall sein wird – vermutlich erst in einigen Jahren.

Insgesamt wird es einen hohen Millionenbetrag kosten, alle städtischen Bildungseinrichtungen mit einem Amok-Warnsystem auszurüsten. Genaue Kalkulationen gibt es noch nicht. Sie schwanken zwischen rund 40 000 Euro für kleinere Schulen (Weigheim) und 220 000 Euro für große (Gymnasium am Romäusring), berichtet Dieter Kleinhans vom Amt für Gebäudewirtschaft- und Hochbau. Derzeit gibt es auch keine gesetzlichen Vorgaben für den Einbau solcher Systeme. (gha)