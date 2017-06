Villingen-Schwenningen Unser Trinkwasser hat kein Nitratproblem

Die Belastungen im Landkreis und in Villingen-Schwenningen liegen zumeist weit unter dem Grenzwert. Von 123 Wasserschutzgebieten gibt es nur drei "Problemgebiete", die aber alle unter dem Grenzwert sind. Der BUND warnt vor Schweinezucht und -mast

Die Belastung des Grund- und des Trinkwassers mit Nitraten ist derzeit bundesweit ein großes Thema. Die Europäische Union hat 2016 Deutschland wegen zu hoher Werte verklagt. Das Umweltbundesamt warnte vor wenigen Tagen vor steigenden Wasserpreisen um bis zu 45 Prozent als Folge der Nitratbelastung. Wie ernst ist das Thema vor Ort? Die Bürger in Villingen-Schwenningen und im Landkreis, so ergaben Recherchen des SÜDKURIER, müssen sich derzeit keine Sorgen machen.

Übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger auf den landwirtschaftlichen Feldern gilt als Hauptursache für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Vor allem in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft ist das Grundwasser belastet. Laut Umweltbundesamt wird in mehr als 27 Prozent der Grundwasserkörper in Deutschland der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überstiegen. Über diesem Grenzwert wird von einer möglichen Gesundheitsgefahr für schwangere Frauen und Säuglinge ausgegangen.

Wie sieht die Nitratbelastung im Trinkwasser der Stadtwerke Villingen-Schwenningen aus? Das Versorgungsunternehmen gibt auf Nachfrage Entwarnung: Die Nitratwerte in den Versorgungszonen der Stadt liegen jeweils weit unterhalb des Grenzwertes. "Keines unserer verteilten Trinkwässer ist kritisch", berichtet die SVS-Pressesprecherin Susanna Kurz.

Im Bereich Hammerhalde, Südstadt, Altstadt liegt die Belastung bei lediglich 1,2 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser, der Höchstwert wurde in Marbach mit 15,5 Milligramm gemessen. Eine weitere positive Nachricht für die Verbraucher: In Villingen-Schwenningen steigen die Nitratwerte im Wasser nicht an, erkennbar sei eine "stagnierende Tendenz". Aufgrund dessen, so heißt es von den Stadtwerken, "haben die Bürger von Villingen-Schwenningen keine Erhöhung des Wasserpreises aufgrund von Nitratwerten zu fürchten".

Ein wichtiges Mittel zur Sicherstellung und Bewahrung der Qualität des Trinkwassers aus Quellen und Tiefbrunnen ist die Ausweisung von Wasserschutzgebieten. In den Schutzzonen um die Wassergewinnungsanlagen gibt es Beschränkungen bei Düngung und sonstigen Nutzungen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es 123 Wasserschutzgebiete. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, sind 120 dieser Wasserschutzgebiete als "Normalgebiete" eingestuft, drei als "Problemgebiete", keines als "Sanierungsgebiet". Bei den drei Problemgebieten handelt es sich um das Wasserschutzgebiet Marbacher Tal bei VS-Marbach (seit 2001), das Gebiet Sommerhalde bei Blumberg (seit 2009) und das Gebiet Schafäcker in Hüfingen (seit 2017). In den drei Problemgebieten wurden den Landwirten zusätzliche Bewirtschaftungsbeschränkungen auferlegt.

Insgesamt sieht die Situation im Landkreis damit sehr erfreulich ist. "Die Viehdichte pro Fläche ist bei uns zu gering, als dass wir ein Nitratproblem hätten", konstatiert Landwirt Jochen Hauser aus VS-Zollhaus, der Vorsitzende des Bauernverbandes in VS. Ähnlich sieht dies die Regionalstelle des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Schwenningen. Schwerpunkte der Nitratbelastung in Baden-Württemberg ist das Rheintal zwischen Lörrach und Offenburg (Tierhaltung und Kunstdüngereinsatz), die Region um Heilbronn (wenig Niederschlag, dadurch wenig Verdünnung des Nitrats) sowie der Kreis Biberach (Tierhaltung, vor allem Schweine). Angesichts dieses Hintergrunds warnt der BUND, dass "die Intensivierung der Nutzviehhaltung insbesondere Schweinezucht und Mast sehr wahrscheinlich zu einer zunehmenden Beeinträchtigung des Grundwassers auf der Baar führen" würde. Ein Hinweis, der auf die seit Jahren umkämpfte Ansiedlung eines Schweinemastbetriebs bei Bad Dürrheim abzielt. Auch der BUND urteilt, "dass wir im bundesweiten Vergleich noch gut dastehen, aber auch bei uns Achtsamkeit geboten ist, um den Zustand zu halten und noch zu verbessern."

Was die Trinkwasserqualität in Villingen-Schwenningen angeht: Einmal pro Jahr werden Proben vom "Technologiezentrum Wasser" in Karlsruhe genommen und das Wasser auf über 100 Stoffe, unter anderem auch Nitrat, überprüft. So sieht es das Gesetz vor. Allein an der Zahl der geprüften Stoffe lässt sich erkennen: Wasser ist das am besten untersuchte Lebensmittel in Deutschland. Wer sich die Werte genau anschauen möchte, kann sich auf der Webseite der Stadtwerke VS informieren: www.svs-energie.de/trinkwasser

Die Gesundheitsgefahr

Nitrat an sich ist für den gesunden und erwachsenen Menschen nicht direkt schädlich. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass sich unter Einfluss bestimmter Darmbakterien Nitrat zu Nitrit entwickelt. Zudem ist die Entwicklung zu Nitrosaminen möglich, die als krebserregend gelten. Eine hohe Nitratbelastung ist vor allem eine Gefährdung für Schwangere und für Säuglinge unter sechs Monaten. Die Folge einer Nitratvergiftung kann Blausucht sein, die unter Umständen tödlich endet.