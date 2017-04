vor 1 Stunde Gerhard Hauser Villingen-Schwenningen Unfallschwerpunkt Stumpenkreuzung: Gefahrenschilder zeigen offenbar Wirkung

Seit Jahresbeginn hat es an der berüchtigten Stumpenkreuzung an der Straße zwischen Nordstetten und Kappel nicht mehr gekracht. Im Februar wurden Warnschilder aufgestellt. Anders sieht es an der zweiten Unfallkreuzung in Tannheim aus.

