VS-Schwenningen Unfall mit drei Verletzten in Villingen-Schwenningen

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr. Nach ersten Informationen fuhr eine Autofahrein auf der Austrasse in Richtung Kreuzung Spittelstrasse und wollte diese überqueren. Dabei übersah die Polofahrerin einen auf der Spittelstrasse stadteinwerts fahrenden silbernen Golf. Es kam zur heftigen Kollision im Kreuzungsbereich, in dessen Verlauf der Golf noch auf einen Ampelmasten prallte. Dabei wurden die Fahrerin und die Beifahrerin des Polo leicht verletzt, die Fahrerin des Golf schwer.Die Spittelstrasse musste während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Wagen.