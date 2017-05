Villingen-Schwenningen Unfall auf der Bertholdstrasse

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bertholdstrasse zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, die Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Nach ersten Informationen meldeten Anrufer am frühen Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Bertholdstrasse. Ein Autofahrerin war mit ihrem Ford auf der Bertholdstrasse unterwegs und wollte in die Bahnhofstrasse abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin einen auf der Bertholdstrasse stadteinwärts fahrenden Jeep. Es kam zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Jeep in Richtung Böschung geschleudert wurde.

Der Ford drehte sich derweil um die eigene Achse und blieb dann auf der Bertholdstrasse stehen. Die Fahrerin des Ford wurde dabei verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden, die drei Insassen des Jeeps wurden leicht verletzt. Sie konnten an der Unfallstelle verbleiben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Mitarbeiter der Technischen Dienste (TDVS) streute die Fahrbahn ab.