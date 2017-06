Villingen-Schwenningen Unfall auf Messeparkplatz: Autofahrer kümmert sich nicht um den Schaden

Der Vorfall ereignet sich am Samstag auf einem Parkplatz bei der Südwest-Messe. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat sich unerlaubt entfernt, nachdem er auf einem Messe-Parkplatz einen Unfall verursacht hat.

Dieser ereignete sich laut Polizei am Samstag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Der Fahrer war gegen einen Renault Megane gestoßen und verursachte so rund 1500 Euro Schaden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/85000 entgegen.