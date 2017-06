VS-Schwenningen Unfall an Kreuzung: 10 000 Euro Sachschaden

Hoher Schaden ist bei einem Unfall in Schwenningen entstanden. Offenbar fuhr eine Kleinwagenfahrerin trotz roter Ampel los. Nach Zeugenangaben zeigte die Ampelanlage "dauerrot" an.

Rund 10 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr an der Kreuzung Spittelstraße/Austraße entstanden. Eine 42-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr von der Austraße auf die Spittelstraße ein und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Audi A3 einer 33-Jährigen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 42-jährige Autofahrerin trotz roter Ampel in die Kreuzung ein, so die Polizei. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten, dass die Ampelanlage der Austraße nur "Dauerrot" gezeigt habe. Es wird derzeit überprüft, ob ein technischer Defekt an der Anlage vorlag.