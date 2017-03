Villingen-Schwenningen Unbekannter Täter zerkratzt Fahrzeuglack eine geparkten Autos

Etwa 2500 Euro Schaden hat ein Autokratzer in Schwenningen zu verantworten.

In der Zeit von Freitagabend, 22 Uhr, bis Samstagvormittag, etwa 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter den gesamten Fahrzeuglack eines in der Wilhelmstraße abgestellten Audis zerkratzt. Der durch die unsinnige Tat entstandene Schaden an dem rundum beschädigten Fahrzeuglack des Audi Avants dürfte sich auf etwa 2500 Euro belaufen. Hinweise zu der Tat oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.