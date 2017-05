Villingen-Schwenningen Unbekannte stehlen 26 Koi-Karpfen aus Tierhandlung in Villingen-Schwenningen

Unbekannte stehlen 26 Koi-Karpfen aus Tierhandlung in Villingen-Schwenningen

Rund 200 Euro kostet einer der Koi-Karpfen, die in der Tierhandlung Neuer Markt gehalten werden. 26 dieser Tiere haben Diebe nun im Zeitraum von Samstag bis Montag aus den Außenanlagen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen haben unbekannte Täter aus einem Teich in der Außenanlage einer Zoo- und Tierhandlung im Gewerbegebiet Herdenen insgesamt 26 hochwertige Koi-Karpfen entwendet.

Die Koi-Diebe schnitten ein Loch in den Zaun der Außenanlage und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände der Tierhandlung in der Straße Neuer Markt.

Bei den entwendeten Tieren handelt es sich um mittelgroße Kois im Wert von rund 200 Euro pro Stück. Größere Exemplare ließen die Unbekannten zurück. Für den Abtransport der bunten Zierfische nutzten die Täter mehrere Eimer, die im Bereich der Außenanlage standen.

Die Polizei Villingen (07721601-0) ermittelt nun wegen des begangenen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.