VS-Schwenningen Unbekannte prügeln auf Tankstellenpersonal ein

Zwei Kunden haben in einer Schwenninger Tankstelle für Ärger gesorgt. Anschließend flüchteten sie.

Zwei unbekannte Personen haben am Sonntag, kurz vor 19 Uhr, den Shop einer Tankstelle in der Rottweiler Straße aufgesucht. Während des Einkaufes kam es zwischen den beiden Personen und dem Angestellten der Tankstelle zu einer Diskussion über den zu zahlenden Preis, berichtet die Polizei. In der Folge beleidigte einer der beiden den Tankstellenmitarbeiter. Beim Versuch die ungebetenen Gäste aus dem Shop zu verweisen, kam es zu einem Gerangel. Die beiden Unbekannten schlugen mit den Fäusten auf den Verkäufer ein und verletzten ihn hierbei leicht. Die Täter flüchteten anschließend.