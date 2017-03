Villingen-Schwenningen Umweltaktion: Helfer machen Villingen-Schwenningen sauber

1658 Freiwillige befreien am Samstag die Stadt und die Natur von achtlos weggeworfenem Müll.

Diese Zahlen können sich sehen lassen: 1658 Freiwillige aus 81 Vereinen, Bürgergruppen, Schulen, Kindergärten sowie anderen Organisatoren beteiligen sich am Samstag, 1. April, an der Aktion Saubere Landschaft 2017. Seit 1998 konnte die Zahl der teilnehmenden Vereine und Organisationen um mehr als 20 Prozent gesteigert werden. Das verdeutlicht das wachsende Engagement der ortsansässigen Vereine und Institutionen – auch für eine saubere Natur.

Für die Stadt sei diese Aktion von unschätzbarem Wert, heißt es in einer Pressemitteilung, denn immer mehr Müll werde achtlos weggeworfen oder illegal in der Natur entsorgt. Oberbürgermeister Rupert Kubon ist aus zweierlei Gründen über die flächendeckende Aktion sehr erfreut: "Es ist schön, in einer sauberen Umgebung zu leben. Besonders freut es mich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen an der Aktion teilnehmen wollen, die auf reiner Freiwilligkeit beruht. Das beweist, dass wir in Sachen bürgerschaftliches Engagement in einem intakten Gemeinwesen leben."

Die Stadtverwaltung spendiert am 1. April allen Beteiligten einen stärkenden Imbiss nach getaner Arbeit. Um 15.30 Uhr wird beim Ortsverband des Roten Kreuzes in der Alleenstraße 3 in Schwenningen dazu eingeladen. Dort will sich Oberbürgermeister Rupert Kubon bei den Aktiven bedanken.