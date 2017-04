Villingen-Schwenningen Umstrittene Gutachten werden ersteinmal nichtöffentlich beraten

Geheime Ratsitzung am Donnerstag. Stadträte diskutieren die weitere Verwendung der "strategischen Zielsetzung" und des Leitbildes für Villingen-Schwenningen.

In nichtöffentlicher Sitzung werden die Stadträte des Technischen- und des Verwaltungsausschusses morgen, Donnerstag, darüber beraten, wie sie künftig mit den beiden kostspieligen Gutachten über die "strategische Zielsetzung" und dem städtischen Leitbild umgehen wollen. Beschlüsse wird es hinter verschlossener Tür aber keine geben. Hier ist die Fraktion der Freien Wähler dem Oberbürgermeister in die Parade gefahren.

Ursprünglich sollten die beiden Gutachten in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 5. April besprochen. Doch der Oberbürgermeister hat die Diskussion von der Tagesordnung genommen und eine Sondersitzung auf den 27. April angesetzt. Und zwar nichtöffentlich. Geklärt werden soll, wie der Gemeinderat mit diesen beiden Gutachten, die fast 500 000 Euro kosten werden, künftig weiterverfahren soll. Denn die "strategische Zielsetzung", ausgearbeitet von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in Köln, und das städtische Leitbild, das vom Hamburger Büro "Urbanista" erstellt wurde, sollen künftig einen Leitfaden der Kommunalpolitik bilden. Es geht also um die langfristige Ausrichtung der Stadtentwicklung.

Allerdings: Die Absicht, das Thema, das in jüngster Vergangenheit kontroverse öffentliche Diskussionen ausgelöst hat, nichtöffentlich zu beraten und zu beschließen, stieß bei Stadtrat Rudolf Nenno (Freie Wähler) auf Widerstand. Nenno bestätigte gestern gegenüber dem SÜDKURIER, dass er sich an die Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidium gewandt habe. Auch dort seien erhebliche Zweifel formuliert worden, dass es bei diesem Thema, dass die öffentliche Belange der Bürgerschaft nachhaltig berührt, eine Rechtfertigung für Nichtöffentlichkeit gebe. Im Endergebnis einigte sich der Oberbürgermeister mit den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen darauf, dass am Donnerstag nur eine gemeinsame Sitzung der Mitglieder des Technischen- und des Verwaltungsausschusses stattfinden wird. Diese sollen die Themen nichtöffentlich vorberaten, allerdings ohne Beschlüsse zu fassen. "Das haben wir ausgehebelt", betonte Nenno. Die öffentliche Beratung und Beschlussfassung soll dann in einer Gemeinderatsitzung am Mittwoch, 31. Mai. stattinden.

Von den drei großen Fraktionen CDU, Freie Wähler und SPD ist im Vorfeld der Sitzung keine Grundsatzkritik an den Gutachten zu hören. Renate Breuning, die Fraktionsvorsitzende der CDU, verteidigt die geplante nichtöffentiche Sitzung. Diese ermögiche den Gemeinderäten einen offenen Gedankenaustausch, "ohne dass sich jemand politisch profilieren muss". Die CDU gehe offen und die Diskussion.

Insgesamt positiv äußert sich auch Rudolf Nenno (Freie Wähler). "Wir haben zwar noch Diskussionsbedarf, aber sehen uns auf gutem Weg". Seine Fraktion werde natürlich die kritischen Punkte wie den Öffentlichen Personennahverkehr, das Thema Kultur und Jugendamt ansprechen. "Aber da deuten sich Kompromisse an", sagte Nenno.

Grundsätzlich positiv stellt sich auch Edgar Schurr, der SPD-Fraktionschef, hinter die Gutachten. Sie böten inhaltlich den "alten Hasen im Gemeinderat zwar nichts Neues", seien aber eine schriftlich niedergelegte "Bestandsaufnahme des Vorhanden" und damit geeignet, dem Gemeinderat für die Entscheidungen der nächsten Jahre einen Handlungsrahmen vorzugeben.