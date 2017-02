Villingen-Schwenningen Umfassende Hilfe für die Mieter in allen Lebenslagen

Familienheim kooperiert seit zehn Jahren mit der Diakonie und kann so kompetente Hilfe wie Schuldnerberatung und Mediation anbieten. Auch gibt es zahlreiche Angebote, um die Gemeinsamkeit zu fördern.

Villingen-Schwenningen – Wer als Mieter bei der Baugenossenschaft Familienheim in eine Notlage gerät, kann auf umfassende Hilfe vertrauen. Seit zehn Jahren gibt es ein Soziales Management mit dem Ziel, Mietern schnell zu helfen. „Da wir ein großer Vermieter sind, tauchen natürlich gewissew Problemfälle auf und wir versuchen, diese Probleme gemeinsam zu lösen“, berichtet Geschäftsführer Sebastian Merkle. Melanie Pees, zuständig für das Soziale Management, hat schnell die Diakonie als festen Partner ins Boot geholt und diese Kooperation besteht jetzt seit zehn Jahren. „Wir waren da sicher einer der Vorreiter, da haben viele nach Villingen-Schwenningen geschaut und wollten wissen, wie wir das machen“, so Merkle.

„Wir hatten am Anfang eine Firma, die auf Mediation spezialisiert ist, aber das war nicht das, was wir gesucht haben“, berichtet Melanie Pees. Bei einem Gespräch mit der Diakonie ist ihr aufgefallen, dass hier in einer Hand alles angeboten wird, was den Menschen hilft und so kam die Kooperation in Gang. Die Genossenschaft als Gemeinschaft sei der Leitgedanke, so Sebastian Merkle. Man habe als Vermieter mit rund 2500 Wohnungen ein großes Interesse, dass die Mieter friedlich miteinander leben und ihre Miete bezahlen.

Wenn beispielsweise ein Mieter mit seinen Mietzahlungen in Verzug ist, versucht Melanie Pees den direkten Kontakt zur Schuldnerberatung zu vermitteln. Dann wird beispielsweise eine flexible Ratenzahlung vereinbart und dem Mieter so die Chance gegeben, seine Schulden abzutragen. „Wir haben ja gar kein Interesse, den Mieter rauszuklagen, weil das für uns die teuerste Variante ist“, berichtet Sebastian Merkle. Aber nicht nur bei Schulden vermittelt die Baugenossenschaft Familienheim Hilfe: „Wir schauen auch, ob eine Wohnung vermüllt ist, ob ein Mieter sich noch selbst versorgen kann oder Probleme mit den Kindern oder dem Lebenspartner hat.“

Miteinander reden

In diesen Fällen schaltet Melanie Pees die Diakonie ein und weiß, dass die Mieter kompetent beraten werden. Bei Streitigkeiten gibt es Mediationsgespräche, die meist erfolgreich enden. „Es ist einfach ein großer Erfolg, wenn die Leute miteinander reden und nicht übereinander“, so Merkle.

Die Familienheim hat zwar die Diakonie als festen Partner zur Seite, arbeitet aber auch mit anderen Trägern zusammen: So wird die Sozialhilfe eingeschaltet, die AWO oder auch die Caritas, wenn dies von den Mietern gewünscht ist. Oft sei der erste Kontakt sehr niederschwellig: „Manche rufen an und sagen, sie können ihre Fenster nicht mehr putzen.“ Dann höre man vorsichtig nach, warum das so sei und welche Hilfe der Mieter vielleicht benötigt. Ziel sei es, dass die Mieter so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können.

Großes Thema ist auch die zunehmende Vereinsamung gerade älterer Menschen: Hier hat die Familienheim im Goldenbühl das Projekt „Gemeinsam alt werden im Quartier“ ins Leben gerufen. „Das ist für alle offen, da muss man kein Mieter bei uns sein“, betont Melanie Pees. Das Angebot reicht vom gemeinsamen Mittagessen der Tafel bis hin zu Spielegruppen und Sing-Nachmittagen. Um dieses Projekt qualifiziert zu betreuen, hat die Familienheim sogar eine Stelle geschaffen.

Seit zehn Jahren existiert die Kooperation zwischen der Familenheim und dem Diakonischen Werk. Dies wird mit einem Festakt im Foyer des Franziskaner-Kulturzentrums am 30. März gefeiert. Es gibt eine multimediale Zeitreise, um die Kooperation vorzustellen. Dekan Josef Fischer spricht über das Thema, wie sich Gemeinschaft im Kontext der Kirche verändert und Oberbürgermeister Kubon über Wohnen in der Doppelstadt.