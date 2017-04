Villingen-Schwenningen Umbaurechnung für altes Schlachthaus wirft Fragen auf

Ortschaftsrat Marbach diskutiert über bisherige und künftige Investitionen zugunsten der Feuerwehr

Die detaillierten Gesamtrechnung für die jüngst vollendete Sanierung des alten Schlachthauses – nunmehr Umkleideraum für die Feuerwehr – hat im Ortschaftsrat Marbach jetzt für Ortschaftsrat Bernd Lohmiller in manchen Positionen doch Fragen aufgeworfen. "Einige Posten in der Endrechnung weisen gravierende Differenzen zum ursprünglichen Angebot auf", so Lohmiller. So ist ein Sprung bei den Arbeiten an der Heizung zwischen Angebot und Endsumme von 4600 auf knapp 10 000 Euro zu verzeichnen. Bei den Fliesen von 5700 auf rund 9000 und die Kosten für den Rohbau weichen ebenfalls um mehrere Tausend Euro ab. Die Abweichungen bei den Fliesen konnte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple argumentativ entkräften, bei der Heizung wird nachgehakt und Aufklärung nachgeliefert. Insgesamt schlug die einjährige Sanierung mit 61742 Euro zu Buche, davon etwa 38 000 Euro für die Konstruktion und etwa 23 000 Euro für die technischen Arbeiten.

Zusätzlich erfreulich für die Feuerwehrleute ist, dass ihr Gerätehaus im Zuge des Anschlusses für das Rathaus ebenfalls einen Gasanschluss bekommt. Darauf einigten sich die Räte einstimmig. Bei den Bauarbeiten für den zweiten Kreisel werden ebenfalls Gasleitungen in der Steinwiesenstraße verlegt. Die Gelegenheit nutzend kamen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) mit einem Angebot auf Kern-Epple zu. Die Kosten für den Anschluss für das Rathaus belaufen sich auf knapp 3600 Euro, für das Feuerwehr-Gerätehaus 3100 Euro. Momentan wird im Rathaus noch mit Öl geheizt, die Messwerte der betagten Anlage sind zwar in Ordnung, jedoch musste einstweilen der Tank mit einer Hülle ausgekleidet werden. "Die Investition dient dem Tag X, falls wir auf Gas umsteigen müssen", so erklärt Kern-Epple.

Auch für Eigenleistung sind sich die Räte nicht zu schade. Beim Neubaugebiet auf Melben wird viel Erdmasse beim Aushub an den Bauplätzen anfallen. Diese darf keineswegs auf der angrenzenden Spenderfläche für Samen abgelagert werden. Ortschaftsrat Ernst Schaumann wird die Bretter für den das Gelände abgrenzenden Zaun eigenhändig am 5. Mai anbringen.