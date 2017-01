Villingen-Schwenningen Um 22 Uhr ist jetzt Schluss mit Konzerten in der Scheuer

Grenzwert wird nach 22 Uhr überschritten. Die Stadt hat jetzt Lärmmessungen durchgeführt

Um 22 Uhr ist jetzt definitiv Schluss mit Konzerten in der Villinger Scheuer. Dies hat Oberbürgermeister Kubon in der Sitzung des Gemeinderates am gestrigen Mittwoch verkündet. Er hätten jetzt die angekündigten Lärmmessungen stattgefunden: "Diese haben ergeben, dass die Grenzwerte bis 22 Uhr eingehalten werden, aber ab 22 Uhr gelten andere Grenzwerte und diese werden überschritten." Die Lärmmessung sei nicht angekündigt gewesen, sei also überraschend durchgeführt worden. Der Stadt bleibe jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als von dem Folk-Club und vom Rockclub zu verlangen, die Konzerte um 22 Uhr zu beenden. "Wir können da gar nichts anderes tun", verdeutlichte Oberbürgermeister Kubon die rechtliche Lage. Baulich sei es nicht möglich, den Lärm weiter einzudämmen.

Schon lange schwelt ein Streit zwischen den Clubs und direkten Anwohnern, die sich wegen der Lärmbelastung durch die Konzerte beschweren. Es gab verschiedene Gespräche und Diskussionen, die aber keine Lösung des Problems brachten. Die Stadt hatte zugesagt, durch eine exakte Lärmmessung festzustellen, ob die Grenzwerte wirklich überschritten werden. Das ist jetzt zumindest nach 22 Uhr der Fall und für Kilian Schmidt vom Folk-Club ist klar, dass man dies jetzt so akzeptieren müsse. "Wir überschreiten den Grenzwert nach 22 Uhr um fünf Dezibel, gemessen wurden 45 Dezibel, zulässig sind 40", erklärte Schmidt gegenüber dem SÜDKURIER.

Natürlich würden die Konzerte jetzt wieder von 20 bis 22 Uhr stattfinden. Die Clubs müssten dann in aller Ruhe prüfen, wie es langfristig weitergeht. "Die Zeit ist für uns schon schwierig, weil eine Pause und damit die Einnahmen aus einer Pausenbewirtschaftung entfallen", verdeutlicht Schmidt. Auch für die Band seien die Auftritte sehr hektisch. Nicht betroffen ist das Innenhof-Festival: "Da hören wir sowieso um 22 Uhr auf." Kilian Schmidt lobt die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung: "Wir hatten wirklich das Gefühl, das wir und unsere Sorgen ernst genommen werden und sich alle um eine Lösung des Problems bemühen." Nach Aussage von Schmidt solle jetzt noch geprüft werden, ob eventuell eine Schallschutzwand zwischen Scheuer und den Nachbargebäuden Abhilfe schaffen könnte. "Das könnte natürlich nur etwas in Leichtbauweise sein, weil ja darunter eine Tiefgarage ist", so Kilian Schmidt.

Grünen-Stadträtin Cornelia Kunkis-Becker regte in der Gemeinderatssitzung an, einen Gütetermin zwischen Clubs und Anwohnern zu vereinbaren. "Das sollte die Stadt anstoßen", so die Grünen-Politikerin. Es sei ein so tolles Programm, das hier von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt werde und genau so etwas werde ja auch in der Studie der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement gefordert. Die KGSt hatte die Verwaltung nach Einsparmöglichkeiten durchforstet und vorgeschlagen, das Kulturprogramm mehr von Ehrenamtlichen gestalten zu lassen. OB Kubon bestätigte ebenfalls, dass die Clubs ein beeindruckendes Programm machen. Allerdings müsse man die Anwohner überzeugen freiwillig auf ein Recht zu verzichten. Und das sei äußerst schwierig.

Die Scheuer

Die Scheuer in der Villinger Kalkofenstraße wird als multifunktionaler Saal vom Guckloch-Kino, dem Folk-Club und dem Rockclub für verschiedene Veranstaltungen genutzt. (cho)