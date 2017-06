Villingen-Schwenningen Übers Gemüse zur Liebe des Lebens

Villinger Marktbummel: Ekkehard Glaser und Doris Maier-Glaser aus Iznang lernten sich bei der Arbeit kennen. Ihren Familienstand auf dem Villinger Wochenmarkt gibt es seit über sechs Jahrzehnten.

VS-Villingen (us) Jede Woche stehen Ekkehard Glaser und seine Frau Doris Maier-Glaser gemeinsam am Stand auf dem Villinger Wochenmarkt und kennen ihre Kunden, kümmern sich um diese und arbeiten Seite an Seite. Dabei kommt Doris Maier-Glaser tatsächlich aus der Gegend, wurde in Riedböhringen geboren, ist ausgebildete Zahnarzthelferin und lebte bis vor 18 Jahren im Bräunlinger Ortsteil Mistelbrunn.

Wie kommt die zupackende Frau mit einem ansteckenden Lachen dazu, heute mit dem Gemüseerzeuger Ekkehard Glaser zu leben und zu arbeiten? "Ich hatte Familie und wollte nebenher etwas anderes tun und habe mich 1992 dazu entschieden, hier auf den Villinger Wochenmarkt bei einem Marktbeschicker zu arbeiten", erzählt sie. Zwei Jahre später wechselte sie zum Stand des Gemüsebauers Glaser von der Halbinsel Höri.

Als ihre erste Ehe schließlich gescheitert war, zog sie im Herbst 1999 mit den beiden Kindern nach Iznang, wo sie bei Ekkehard Glaser auf dem Feld mitarbeitete. "Als die Mädchen älter wurden haben sie mitgeholfen und sind auch mit auf den Markt zum Verkauf gewesen", erzählt sie.

Ein Jahr nach dem Umzug nach Iznang wurden sie und Ekkehard Glaser schließlich ein Paar, sie heirateten 2005. Und Doris Glaser-Maier wurde gleichberechtigte Partnerin auf dem Hof, die Arbeit geteilt, denn davon gibt es reichlich bei einem Gemüsebauern. "Mein Mann schneidet den Salat, den Kohlrabi oder das Weißkraut sowie den Brokkoli, während ich Radieschen, Spinat, Petersilie, Rucola und Gurken ernte", verdeutlicht sie. Karotten, Kartoffeln, Zwiebel und Lauch ernten beide gemeinsam im Herbst, im Winter kümmert er sich um den Rosenkohl, sie ist für den Feldsalat zuständig.

Und vor der eigentlichen Ernte steht natürlich das fortlaufende Säen und Anpflanzen, das Bestellen der Felder sowie der Pflanzenschutz. Urlaub gibt es bei den Glasers auch, im Januar, so berichtet Doris Maier-Glaser, fehlt ihr Angebot auf dem samstäglichen Wochenmarkt.

Und was macht sie sonst als Ausgleich zur schweren Arbeit am Gemüse, die ja zumeist gebückt am Boden vonstattengeht? "Ich fahre gern Inliner, mache Gymnastik oder fahre im Winter Ski", gibt sie zur Antwort.

Und natürlich stehen auf dem heimischen Speiseplan bei den Glasers die selbst angebauten Salate und Gemüse, aktuell sind das Kohlrabi, den sie auf dem Wochenmarkt in mehreren Sorten anbieten sowie Salat und Rohkost. "Zum Versper dürfen unsere tollen Butterradieschen natürlich nicht fehlen, die gibt es bei uns von April bis Ende Oktober." Und was wünscht sich Doris Glaser-Maier für die Zukunft? "Ich hoffe, dass wir gesund bleiben und den Villingern noch ein paar Jahre weiter unser frisches Gemüse anbieten dürfen. So wie das die Familie Glaser schon seit 63 Jahren hier tut."