VS-Villingen / Donaueschingen Überraschung: Firma IMS Gear siedelt sich in VS an

Überraschung: Firma IMS Gear siedelt sich in VS an

OB Kubon: "Größte Neuansiedlung von auswärts in der Geschichte der Stadt. Automobilzulieferer verlagert rund 200 Arbeitsplätze von Donaueschingen ins Industriegebiet "Salzgrube".

Der namhafte Automobilzulieferer IMS Gear verlagert einen Teil seiner Produktion vom Hauptsitz Donaueschingen ins Oberzentrum Villingen-Schwenningen. Aus der Heinrich-Hertz-Straße in der Nachbarstadt sollen bis zum Frühjahr 2017 rund 200 Arbeitsplätze aus der Fertigung in das neue Industrie- und Gewerbegebiet "Salzgrube" in Villingen-Schwenningen ausgelagert werden.



Dies verkündete am Dienstagvormittag freudenstrahlend Oberbürgermeister Rupert Kubon im Beisein der Führungspitze von IMS Gear im Villinger Rathaus. Er sprach von der größten Neuansiedlung eines Betriebs von außerhalb "in der Geschichte der Stadt".

Hintergrund der Verlagerung: Das stetig wachsende Unternehmen benötigt am Hauptsitz in Donaueschingen mehr Platz für die Bereiche Entwicklung und Innovation und hat daher entschieden, einen Produktionsbereich auszulagern, um Platz zu schaffen. Unter den konkurrierenden Standorten Trossingen und Immendingen entschied sich das Unternehmen schließlich für den Standort im Oberzentrum. In Donauschingen selbst, ursprünglich erste Wahl, gab es keinen geeigneten Standort.



Bereits bis Frühjahr 2018 will IMS Gear auf 3,7 Hektar eine neue Produktionsstätte in Betrieb nehmen. Insgesamt will der Automobilzulieferer, der weltweit 3000 Mitarbeiter beschäftigt, aber 8,2 Hektar in der "Salzgrube" erwerben, um die Möglichkeit zu haben, den neuen Stadtort mittelfristig um ein zweites, gleichgroßes Werk zu erweitern. Das Unternehmen rechnet mit weiterem Wachstum.

Nach dem in den vergangenen Jahren die Firma Baeurer und Nexus von Villingen nach Donaueschingen weggezogen sind, freuen sich die Verantwortlichen der Stadt, dass es nun einmal ungekehrt läuft.