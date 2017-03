Villingen-Schwenningen Über die Kunst, mit den Problemen der Anderen zu Leben: Porträt eines Kinderpsychotherapeuten

Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Markus Heintzeler geht nach gut 30 Jahren in den Ruhestand. Er war der erste seiner Art in Villingen-Schwenningen. Über ein Leben mit den Problemen der Anderen.

Fast 30 Jahre hat Markus Heintzeler in einem schwarzen Ledersessel sitzend, in seinem Sprechzimmer im ersten Stock eines Hauses in der Schwenninger Fußgängerzone, zugehört. Dem zehnjährigem Jungen, der immer noch einnässt genauso wie dem depressiven Teenager, den Kindern mit Tics und Schlafstörungen, der 17-Jährigen, die sich ritzt, dem Zwölfjährigen, der mit der Scheidung seiner Eltern nicht klar kommt, dem 13-Jährigen, der sich nicht traut, außerhalb der Familie mit Menschen zu sprechen, dem Neunjährigen, der geklaut hat oder dem 20-Jährigen, der sich an einem Kind vergriffen hat.

"Entscheidend", sagt Heintzeler, 69 Jahre alt, randlose Brille, hellblaues Hemd, "ist das richtige Wort zur richtigen Zeit." Seit 1979 ist er zugelassener Kinder- und Jugendpsychotherapeut, zunächst in Stuttgart, seit 28 Jahren hat er eine eigene Praxis in Schwenningen – er war der erste im Kreis, sein Einzugsgebiet reichte von Schonach bis Bonndorf und von Oberndorf bis Friedberg. In gut vier Wochen, am 31. März, geht er in den Ruhestand. Sei eineinhalb Jahren sucht er einen Nachfolger, bislang ohne Erfolg. Die meisten, sagt er, scheuen das Risiko der Selbstständigkeit.

An einem Dienstagvormittag sitzt Heintzeler wieder in seinem Sessel, auf dem kleinen Tisch in seinem Sprechzimmer liegen akkurat Stift, Notizblock und eine Packung Tempos. Ein gerahmtes Bild zeigt eine Kirche, das Tor ist halb geöffnet, gerade so, dass man die Kerzen im Inneren leuchten sieht. Im Regal hinter ihm steht ein klinisches Wörterbuch und ein altes Gesangbuch.

Manchmal betet Heintzeler. Dann, wenn er einen Patienten hat, der mit suizidalen Absichten zu kämpfen hat. "Da schlafe ich auch nicht gut, wenn es um Leben und Tod geht." Was man da macht? Man schließt Vereinbarungen. Sie dürfen sich dem Bahnhof nicht mehr als 200 Meter nähern, zum Beispiel. Damit die Vereinbarung eingehalten wird, bedarf es vor allem eines: Bindung. Zu ihm, zu einem anderen, egal. "Den Patienten muss etwas halten." Heintzelers Aufgabe ist es, das zu finden.

Im Therapiezimmer standen bis vor Kurzem noch zwei Sandkasten: einer mit nassem und einer mit trockenem Sand. Den nassen hat er bereits abgebaut. Im hinteren Teil des Zimmers stehen Kasperletheater, ein Kinderbett und ein Puppenhaus, im Regal stapeln sich Spielfiguren, Legosteine, Brettspiele und Puppenzubehör. Spielt der Junge, der gern Grenzen überschreitet, mit den Figuren im Sand, hat Heintzeler Zäune, die er im richtigen Moment aufstellen kann. Therapie auf Augenhöhe. Die Kinder ihre Geschichte auf ihre eigene Art erzählen lassen.

Nicht sichtbar im Raum hat er anatomische Puppen. Daran zeigt das Mädchen, wo sie vom Opa angefasst wurde, der Junge, wo ihn der Onkel berührt hat. Die Fälle sind selten, auch für Heintzeler. Wenn man ihn fragt, ob ihm etwas besonders nahegeht, sagt er: "Professionalität ist in diesem Beruf überlebenswichtig." Was ihn viel mehr beschäftigt, als die offensichtlichen Verletzungen sind die alltäglichen. "Den Patienten und den Eltern diese bewusst zu machen, ist noch schwerer."

Die hohe Kunst ist nicht, die Ursache des Problems zu finden – das macht die Erfahrung. Die Kunst liegt darin, den Patienten soweit zu bringen, dass er die Ursache selbst erkennt. Psychotherapie ist Arbeit auf beiden Seiten. "Ich bin keine Reparaturwerkstatt", sagt Heintzeler. Die Eltern können nicht ihr Kind bei mir abliefern und sagen: Mach du mal. "Die Symptomatik", sagt er, "führt immer in die Familie hinein."

Zehn Sitzungen hat er im Schnitt pro Tag. Eine dauert 50 Minuten. Als Psychotherapeut darf Heintzeler – im Unterschied zum Psychiater – keine Medikamente verschreiben. Psychotherapeuten haben Psychologie und Pädagogik studiert, nicht Medizin. Die Behandlungsdauer seiner Patienten reicht von zwei Woche bis zu drei Jahren. Pro Quartal hat er 100 Patienten.

Gesellschaften ändern sich. Früher oder später hat Heintzeler die Folgen dieser Veränderungen vor sich sitzen. Anfang der 80er-Jahre kamen Eltern mit ihrem Sohn: Der sei nicht normal, sagten sie. Heintzeler sagte ihnen, dass mit ihrem schwulen Sohn sicherlich alles in Ordnung ist. Einer der Grundsätze, die Heintzelers Leben und das seiner Patienten in den vergangenen 38 Jahren geprägt haben: "Es muss ausgesprochen werden."

Seine Patienten hat er bereits weitervermittelt. Und die, die ihn nach seiner Handynummer gefragt haben, denen hat er sie gegeben. Heintzeler wird auch im Ruhestand noch im Dienst sein. Und, wenn nötig, zuhören.