St. Georgen Turnverein St. Georgen verlangt höhere Beiträge von Mitgliedern

Vorsitzender Mengesdorf sieht das neue Beitragssystem als Zukunftssicherung. Viele junge Erwachsene treten aus dem Verein aus.

Der Turnverein St. Georgen hat in seiner Hauptversammlung eine Änderung seines Beitragssystems beschlossen. Künftig müssen Mitglieder neben einem Grundbeitrag auch einen Beitrag für die jeweilige Abteilung entrichten, die sie nutzen. Das bedeutet unterm Strich eine nicht unerhebliche Beitragserhöhung in allen Bereichen.

Wie Vorsitzender Gerhard Mengesdorf erläuterte, ist die Änderung des Beitragssystems ein Beitrag zur Zukunftssicherung des Vereins, der zunehmend den Spagat zwischen Vereinsgemeinschaft und Dienstleistungsbereich bewältigen muss. Dabei beobachte er auch eine Mentalitätsveränderung. "Früher haben die Mitglieder ihrem Verein auch die Treue gehalten, wenn sie das Angebot nicht mehr nutzten. Heute treten Mitglieder aus, wenn sie keinen Nutzen mehr vom Verein haben." Um eine stärkere Zweckbindung zu erreichen, erhebt der Turnverein ab 2018 einen Grundbeitrag von jedem Mitglied. Damit sollen die kalkulierten Kosten des laufenden Betriebs finanziert werden. Beispielsweise die Kosten für die Vereinsturnhalle sowie allgemeine Verwaltungsaufwendungen.

Zusätzlich müssen die Mitglieder pro Abteilung, in der sie aktiv sind, einen zusätzlichen Beitrag bezahlen. Dieser Beitrag wird beispielsweise für die Finanzierung der Übungsleiter, Trainer, Wettkampfbetrieb und Lehrgänge verwendet. Dadurch sollen auch die zuletzt 2002 angepassten Übungsleiterhonorare angepasst werden. Dadurch hoffe man, das Amt des Übungsleiters oder Trainers wieder attraktiver zu machen. Gleichzeitig sollen dadurch, so Mengesdorf, die jeweiligen Abteilungen ein stückweit eigenverantwortlicher agieren können.

Knappe Mehrheit

Wie der Vorsitzende an Rechenbeispielen deutlich macht, kommen auf die Mitglieder in jedem Falle Beitragssteigerungen zu. Ein erwachsenes Einzelmitglied zahlt künftig statt 78 Euro Jahresbeitrag 60 Euro Grundbeitrag sowie 30 Euro Abteilungsbeitrag. Ist das Mitglied in mehreren Abteilungen aktiv, muss der Abteilungsbeitrag entsprechend mehrfach entrichtet werden. Allerdings nicht, wenn es sich um Untergruppen oder Mannschaften innerhalb einer Abteilung handelt. Für ein Mitglied unter 18 Jahren kostet die TV-Mitgliedschaft statt bisher 42 Euro jährlich 40 Euro Grund- sowie 15 Euro Abteilungsbeitrag.

Sind zwei Kinder einer Familie im Turnverein aktiv, würden statt bislang 66 Euro neben 80 Euro Grundbeitrag und jeweils 15 Euro Abteilungsbeitrag 110 Euro fällig werden. Um hier den hohen Preissprung zu umgehen, schlug Mengesdorf vor, den Beitrag stattdessen auf 90 Euro festzulegen. Auch der Beitrag für passive Mitglieder steigt. Sie bezahlen künftig 30 statt 24 Euro und können wählen, ob der Beitrag dem Gesamtverein oder einer bestimmten Abteilung zugute kommen soll. Die Mitglieder beschlossen diese Änderung des Beitragssystems mit einer knappen Zweidrittelmehrheit.

Hinter dem Turnverein liegt ein ereignisreiches Jahr. Der Kameradschaftsabend des Fördervereins, der erstmals unter der neuen Bezeichnung Vereinsabend TVS stattfand, war ein voller Erfolg. Vereinsseniorentreffen und Adventsfeier der Jugend lockten ebenfalls ein großes Publikum an.

Die Hallensanierung ist nahezu abgeschlossen. Bedenklich ist für Mengesdorf die Mitgliederentwicklung. Zwar ist der Mitgliederstand mit 1652 Mitgliedern nur unwesentlich geringer als im Vorjahr. Doch während der Anteil vor allem im Kinderbereich gestiegen ist, ist der Schwund in der Altersgruppe zwischen 27 und 40 Jahren von zwölf Prozent sehr schmerzhaft.

Verabschiedet wurde in der Versammlung Regina Rist als erste hauptamtliche Geschäftsführerin des Vereins. Ihre Nachfolge wird ab sofort Christine Hackenjos antreten. Ebenfalls aus dem Gremium verabschiedet wurde Renate Jäckle als Finanzvorstand.

Bürgermeister Michael Rieger nannte in seinem Grußwort den Turnverein als positives Beispiel für die Vereinsvielfalt in St. Georgen. "Dass es sich lohnt, in St. Georgen zu leben, liegt auch am attraktiven und vielfältigen Vereinsleben. Und da steht der Turnverein ganz weit oben.

Bei den Wahlen wurden Sonja Biller-Köpplin als stellvertretende Vorsitzende Kommunikation und Heiko Friebe als stellvertretender Vorsitzender Veranstaltung im Amt bestätigt. Zweite Schriftführerin bleibt Svenja Cosco, Vizekassierer ist weiterhin Hubert Urstöger. Jochen Bäsch ist neuer Kassenprüfer, er löst Rolf Hackenjos ab.