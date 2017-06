Villingen-Schwenningen Türsteher erhält Bewährungsstrafe

Weil ein Türsteher in Schwenningen einen Gast schwer verletzt haben soll, wurde er zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Zeugen mit Erinnerungslücken machen Wahrheitsfindung schwierig.

Villingen-Schwenningen (in) Ein zweiter Termin vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen war nötig, um einen Vorfall im August 2016 aufzuklären. Dass trotzdem ein letzter Zweifel an der Schuld des Angeklagten blieb, war wohl den lückenhaften und unklaren Aussagen zweier Zeugen geschuldet, die das Gericht auf Antrag der Verteidigung am gestrigen Termin befragte. In der Anklageschrift beschuldigte die Staatsanwaltschaft einen Türsteher einer Diskothek, einen unter Alkoholeinwirkung stehenden Gast zu Boden geschlagen und anschließend mit Fußtritten gegen den Kopf traktiert zu haben, sodass dieser ein Schädelhirntrauma und eine Trommelfellperforation erlitten hatte. Hatte in der ersten Verhandlung am 24. Mai ein weiterer Zeuge diese Fußtritte zweifelsfrei bestätigt, konnten sich die gestrigen Zeugen, beides Kollegen des Angeklagten, nicht eindeutig an den Hergang erinnern und zogen sich immer wieder auf den Satz zurück: "Ich möchte keine falsche Aussage machen, deshalb kann ich nur berichten, was ich gesehen habe." Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe und hatte lediglich einen Faustschlag zur Selbstverteidigung eingeräumt. Zwar räumte Richter Christian Bäumler eine Mitschuld des Opfers ein, dieses hatte im alkoholisierten Zustand zuerst zugeschlagen, sah aber die Tritte des Angeklagten als erwiesen an und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die er für drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Außerdem wird der Angeklagte unter Bewährungsaufsicht gestellt und muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.