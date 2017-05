Villingen-Schwenningen Trickreicher Handstreich gegen Bücherei-Pläne der Stadt VS

Ein Immobilienfonds, dem das City-Rondell gehört, kauft sich im Gebäude der Schwenninger Stadtbibliothek ein. OB Kubon sieht versuchte Einflussnahme auf die Verlagerungsabsichten der Stadt. Die Pläne seien aber nicht gefährdet. Bücherei-Architekt beharrt auf Urheberrecht.

Werden die Pläne, die Schwenninger Bibliothek in das geplante neue Einkaufszentrum des Hamburger Investors HBB am Rössleplatz zu verlagern, vom Konkurrenten City-Rondell unterminiert? Jetzt wurde bekannt: Ein Immobilienfonds, dem das Einkaufszentrum "City-Rondell" gehört, hat sich vor zwei Monaten als Teileigentümer eine Ladenfläche im Gebäude der Stadtbücherei gekauft.

Unterwanderung: Eine brisante Konstellation: Denn als Teileigentümer hat der Immobilienfonds ein Mitspracherecht, was künftig mit dem Bibliotheksgebäude passiert und könnte damit Einfluss nehmen auf die Pläne des Konkurrenten HBB. Ist der Immobilienkauf ein Mittel zur Unterwanderung der Pläne, die Bibliothek in das neue Einkaufszentrum zu verlagern und dieses damit aufzuwerten?Oberbürgermeister Rupert Kubon erklärte dazu auf SÜDKURIER-Anfage: "Ich sehe das Projekt nicht gefährdet". Allerdings räumte er ein, dass die Sache nun komplizierter werden könne.

Um den Vorgang zu verstehen, muss man wissen, dass in dem Gebäude der Stadtbücherei auch noch mehrere Geschäfte und Dienstleister integriert sind. 71 Prozent des Gebäudes sind in städtischem Eigentum, 29 Prozent gehören sieben weiteren Besitzern. Vor zwei Monaten, so heißt es aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, soll der Industrie-Fonds Neufahrn, Merkator GmbH & Co.KG, ein Immobilienfonds mit Sitz in Pforzheim, das ehemalige Tattoo-Studio im Gebäude der Stadtbücherei erworben haben. Damit besitzt der Fonds Mitspracherechte, was die mögliche Umgestaltung und Verlagerung des Gebäudes betrifft. Bei dem Industrie-Fonds wiederum soll es sich um den Eigentümer des City-Rondells handeln. Frequenzbringer oder Konkurrent: Von der Immobilienverwaltung des City-Rondells war gestern keinerlei Auskunft zu dem Vorgang zu bekommen. Verwiesen wurde an die Zentrale. Diese allerdings ist nur als Adresse im Pforzheim angegeben, ohne weitere Kontaktmöglichkeiten. Die Frage ist: Will der Industriefonds das Vorhaben der HBB, die in Schwenningen 80 Millionen Euro für das neue Einkaufszentrum investieren und dabei gerne die Stadtbücherei als Zugpferd in den Neubau integrieren will, beeinflussen, um das eigene Einkaufszentrum City-Rondell vor der Konkurrenz zu verteidigen? Zwar wird von Seiten der Stadt stets betont, dass das geplante neue Einkaufszentrum am Rössleplatz den gesamten Einzelhandel in Schwenningen stärken werde. Doch ob die Eigner des City-Rondells sich diese Betrachtungsweise auch zu eigen machen, ist eine andere Frage. Es gibt Stimmen aus dem Einzelhandel, die prophezeien, dass ein erfolgreiches neues Einkaufszentrum am Rössle zum Niedergang des City-Rondells führen könne. Auch dazu wollte sich gestern das Management des City-Rondells nicht äußern.

Für OB Rupert Kubon sind die Hintergründe des Immobilienkaufs klar. "Da wollen andere Leute mitreden, was aus dem Bibliotheksprojekt wird." Die Stadt habe den Einstieg des Industriefonds als Teileigentümer in das Bibliotheksgebäude entgegen anderslautender Berichte nicht verhindern können, stellte das Stadtoberhaupt klar. "Wir haben kein Vorkaufsrecht in dem Gebäude", betonte der OB und zeigte sich verärgert über Berichte, die Stadt habe hier geschlafen. Vor der Gemeinderatsitzung am kommenden Mittwoch, bei der das Stadtparlament über die Verlagerung der Bücherei entscheiden soll, beteuerte Kubon, das Projekt sei nicht gefährdet. ""Wir können mit unserem Eigentum machen, was wir wollen. Wir können es auch veräußern." Er ließ aber durchblicken: Unter Umständen könne sich die Verlagerung der Bücherei aber für die Stadt verteuern. Weiteres Ungemach: Ärger droht den Bibliotheksplänen der Stadt auch von anderer Seite. Inzwischen wurde bekannt, dass der Architekt der Stadtbibliothek, Wolf Maier aus Schwenningen, von seinem Urheberrecht Gebrauch macht. Was bedeutet: Die Stadt oder der mögliche neue Eigentümer HBB darf nicht ohne Weiteres, wie bereits angedacht, an dem Gebäue bauliche Veränderungen vornehmen. Bislang hat die Stadt mit dem Architekten darüber gar nicht geredet. Maier hat die Bibliothek vor 35 Jahren gemeinsam mit dem Stuttgarter Planungsbüro Asplan entworfen. Das Gebäude wurde als Beispiel herausragender Architektur vom Bund Deutscher Architekten mit dem Hugo-Häring-Preis ausgezeichnet.

Die Pressestelle der Stadt erklärte gestern dazu schriftlich, man werde bezüglich des Urheberrechts versuchen, "im Einvernehmen mit dem Architekten Lösungen für das weitere Vorgehen zu erarbeiten". Die Einschaltung des Urhebers bei der Planung von Änderungsmaßnahmen sei eine allgemein übliche Vorgehensweise, der sich weder die Stadt noch der mögliche künftige Eigentümer HBB mbH verschließen werde. Die HBB mbH verfüge über einen großen Erfahrungsschatz mit Fragestellungen des Urheberrechts und Rechten der Teileigentümer bei Umbaumaßnahmen. Sie habe daher mehrere Planungsansätze zur Erreichung des Ziels der Erhöhung der Attraktivität der Platzsituation. Die derzeitige Zielvorstellung der Veränderung im Eckbereich des Gebäudes der Stadtbibliothek sei hierbei sicher der Favorit, "jedoch nicht zwingend", so die Stadt. Nicht relevant: Für die am nächsten Mittwoch anstehende Grundsatzentscheidung des Gemeinderats zum Verkauf der Stadtbibliothek Schwenningen an HBB, und dem Ankauf einer neuen Bibliothek im von HBB geplanten Forum Schwenningen, "sind diese Detailfragen der Umgestaltung der Stadtbibliothek nicht relevant", betont die Stadt. Erst mit dieser Entscheidung sei es der HBB möglich, konkrete Planungen zu entwickeln, und in diesem Zusammenhang die erforderlichen Gespräche mit den Teileigentümern und dem Architekten zu führen.

Die Baupläne

Die Hamburger Investorengruppe HBB möchte in Schwenningen das seit 13 Jahren leerstehende Einkaufszentrum Rössle abreisen und durch ein neues Einkaufszentrum ersetzen. Der Stadt hat HBB angeboten, in dem Neubau auch eine neue Stadtbibliothek für 5,7 Millionen Euro einzurichten. Die Stadtverwaltung befürwortet dies und würde das bisherige Bibliotheksgebäude, das in direkter Nachbarschaft steht, an die HBB verkaufen, sofern alle Teileigentümer im Gebäude mitziehen. Wäre dies der Fall, würde HBB das Büchereigebäude in das Einkaufszentrum integrieren. (est)