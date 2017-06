Villingen-Schwenningen Trickdieb stiehlt 85-jährigen Rentnerin mit Rollator 200 Euro

Mann schlägt in Villingen-Schwenningen zu und wollte von einer hilfsbereiten Seniorin Wechselgeld

Ein unbekannter Langfinger stahl am Dienstagvormittag einer 85-jährigen Frau in der Jägerstraße in Schwenningen den Geldbeutel. Die 85-Jährige ging mit ihrem Rollator in Richtung der Oberdorfstraße. Sie wurde unvermittelt von einem unbekannten Mann angesprochen, der einen Euro für den Parkautomaten gewechselt haben wollte. Die Geschädigte legte den Geldbeutel auf den Rollator und suchte im Kleingeldfach nach Wechselgeld. Unaufgefordert kramte der Unbekannte ebenfalls in ihrem Geldbeutel herum. Deshalb legte die hilfsbereite Seniorin sofort die Hand auf den Geldbeutel um die Scheinfächer abzudecken. Wie sich herausstellte, zu spät: Etwa 30 Minuten nach der Tat sah die 85-Jährige während ihres Einkaufs, dass 200 Euro fehlen. Der Geldbeuteldieb war laut 170 bis 180 Zentimeter groß, zirka 50 Jahre alt, gepflegte Erscheinung mit dunklen kurzen Haaren und dunkler Bekleidung. Er sprach nur gebrochenes Deutsch. Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt wegen des Taschendiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07720/85000.