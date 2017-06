vor 2 Stunden Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Trauer um Ludwig "Lou" Latzer

Nach langer schwerer Krankheit starb am vergangenen Sonntag Ludwig ("Lou") Latzer mit 84 Jahren. Die Beerdigung des beliebten und bekannten Villinger Bürgers findet am Donnerstag, 22. Juni, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle in Villingen statt.